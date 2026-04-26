Fran Alonso: "Hemos tenido una falta de contundencia bastante grande en las dos áreas"

Fran Alonso en el banquillo del Deportivo en el encuentro ante el Eibar Patricia G. Fraga

El empate no dejó buen sabor de boca al Deportivo. Así lo reconoció Fran Alonso al término del partido, que se lamentó por no haber podido regalar los tres puntos a una afición que estuvo especialmente animada.

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Valoración del partido. "Sabe mal. Hemos tenido el control del partido, pero hemos tenido una falta de contundencia bastante grande en las dos áreas. Los dos goles son errores muy grandes. Luego hemos tenido ocasiones para definir el partido y no las hemos sabido meter. Decepción, la verdad, porque a pesar del control, nos vamos con un punto y nos habíamos preparado para sacar los tres"

Ambientazo en Riazor. "Por eso estamos más tristes. Ha sido espectacular, han estado cantando durante todo el encuentro. Creo que han disfrutado porque el equipo lo ha intentado constantemente. Al Alhama es difícil hacerle daño porque es un equipo muy contundente atrás y no toma riesgos. Es un equipo muy vertical y muy directo, entonces la presión es muy difícil. Hemos intentado ser pacientes, pero en el último tercio no hemos sido precisas y, cuando eso pasa, siempre estás abierto a que en una acción aislada empaten y se nos vayan dos puntos. Nos sabe mal porque queríamos adelantar al equipo que nos precede en la tabla y porque queríamos darle la alegría a la afición, que se lo merece".

El Alhama se jugaba la vida. "Son un equipo muy intenso, en la ida ya fue igual. Tienen las ideas muy claras, un juego muy vertical, se les da bien luchar por las caídas porque lo tienen muy trabajado y con el golpeo largo al final sacan ocasiones. Si hubiésemos estado un poquito más acertadas en las dos áreas, hubiésemos sacado los tres puntos, pero hoy no ha sido el caso. No creo que haya habido relajación, creo que el equipo ha demostrado desde el minuto uno que quería ganar. Hemos ido a por todas y lo hemos dado todo en ese aspecto, estoy contento por la entrega de las jugadoras en un día de bastante calor".

Antía Veiga, en convocatoria. "Es una de nuestras porteras. Estamos en la última fase de la recuperación de Yohana, que sufrió una lesión, y hemos decidido traer a Antía. Inês está rindiendo a un nivel espectacular, pero si algo pasara con Inês, confiamos totalmente en Antía y en Martina, que en su caso hoy no ha entrado en convocatoria".

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Samara, 100 partidos. "Estoy muy orgulloso de que llegue a los cien partidos y seguro que ella también lo está. Es una jugadora que puede estar más o menos acertada, pero siempre da el 120%, tanto en los entrenamientos como en los partidos. Hoy tenía una tarea muy difícil y la ha solventado bien, porque tenía una jugadora muy rápida en su banda. El protagonismo que ha tenido Sami desde que yo he llegado se lo ha ganado, yo no le he dado nada, se lo ha ganado en cada entrenamiento".

Regreso a la titularidad de Henar. "Es una jugadora importante para nosotras, pero ha tenido ese problema con la lesión que la ha apartado durante varias semanas y eso siempre provoca que le lleve más tiempo coger el ritmo. Hoy ha tenido una buena oportunidad y creo que lo ha hecho bien, no ha tenido responsabilidad en los goles. Estoy contento por ella porque es otra jugadora que siente mucho el equipo, siente mucho el club y lo da todo en los entrenamientos. Así que, orgulloso también de que haya tenido minutos y lo haya hecho bien".