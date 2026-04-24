Los cinco momentos clave en la travesía de Fran Alonso en el Dépor

Fran Alonso en el banquillo del Deportivo en el encuentro ante el Eibar Patricia G. Fraga

Habrá cambio de ciclo en el Deportivo a final de temporada. El encuentro ante el Costa Adeje Tenerife en tierras isleñas correspondiente a la jornada 30 de Liga F –fin de semana del 30 de mayo– será el último partido en el que Fran Alonso se sitúe en el área técnica para dirigir al conjunto blanquiazul.

Un año y medio después de su llegada a la entidad coruñesa, el madrileño hará sus maletas para buscar un nuevo reto, después de afrontar con éxito el de asentar al equipo herculino en la máxima categoría del fútbol nacional. Porque aunque su estancia en A Coruña ha estado llena de subidas y bajadas, como si se hubiese embarcado en una especie de montaña rusa, abandonará la disciplina blanquiazul después de estabilizar el proyecto en Primera División.

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No obstante, un club estricto como es el Deportivo, con una afición que está un escalón por encima en lo que a exigencia se refiere, busca ahora dar un paso adelante, evitar el estancamiento y apuntar de forma directa a esa meta que tanto ha rondado la cabeza de todos: estar en el top 8 de la Liga F.

Una temporada y media han dado para mucho. Ha habido de todo. Debuts, goleadas en contra, goleadas a favor, lesiones inoportunas y hasta cambios de sistema.

1. Una revolución frustrada

El Deportivo anunció la destitución de Irene Ferreras, entrenadora que había logrado el ascenso a Liga F, un 23 de noviembre de 2024. Un día más tarde, la entidad herculina hacía oficial el nombre de su sustituto: Francisco Javier Alonso López. El técnico madrileño firmaba así hasta final de la campaña 2024-25, con opción a una más por consecución de objetivos (la permanencia).

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El preparador madrileño cogió a un equipo que había sembrado la duda en Primera División. Tres empates y una victoria en diez jornadas. Eso era todo lo que había conseguido sumar el Dépor. Seis puntos de 30 posibles que dejaban al conjunto blanquiazul en descenso y en una situación que obligó a la dirección deportiva a buscar un cambio de rumbo.

Fran Alonso llegó para dar un giro a todo. Pero se pasó de vueltas. Agitó demasiado el árbol y, en su debut como entrenador del Deportivo, recibió la mayor goleada del equipo blanquiazul de toda la temporada: 5-0 en Granada para dejarle claro que la Liga F no es moco de pavo. Ante el conjunto nazarí, apostó por jugar con tres centrales y dos carrileras, un sistema que las blanquiazules, con Ferreras, solo habían adoptado para tratar de frenar el vendaval ofensivo de Barcelona y Atlético de Madrid.

Cambió también nombres y posiciones. Y toda esa revolución le privó de firmar un buen arranque con el combinado herculino. Sin embargo, no tardó en darse cuenta de que ese no era el camino. No tardó tampoco en reconducir la situación y en encadenar mejores actuaciones y, lo más importante, acumular puntos.

Meses después, el propio Fran Alonso reconoció que llegó con unas ideas debajo del brazo que tuvo que ir cambiando y adaptando.

2. Una salvación que llegó a tiempo

Hubo que sufrir hasta prácticamente el final de la temporada, pero el Deportivo, de la mano de Fran Alonso, logró la permanencia de forma matemática a falta de una jornada para que la competición bajase el telón.

Fue ante el Sevilla, en un Riazor que se volcó con el equipo. Hubo 5.093 espectadores que empujaron para conseguir la salvación. Y eso que Eva Llamas se empeñó en hacer sufrir de más al deportivismo con un gol en el minuto 90. Pero el destino le tenía reservado al Deportivo una forma épica de sellar la permanencia: con una diana de Bennett –fichaje de invierno que no había tenido demasiado protagonismo– en el tiempo de descuento.

3. Mercado de verano para recomponerse

Fran Alonso cogió los mandos de un equipo que no había diseñado él. Sin embargo, después de lograr la permanencia, afrontó su primer mercado de verano en el Deportivo y, de la mano de la dirección deportiva encabezada por Kevin Cabado, responsable de la sección.

En el periodo estival llegaron cinco nuevos nombres: Merle Barth, Espe Pizarro, Sara Extremera, Colette Cavanagh y Marisa García (en calidad de cedida). Meses después, tres –Barth, Pizarro y Marisa– se han convertido en importantes para el técnico madrileño, mientras que otras dos –Cavanagh y Extremera– terminaron saliendo del club.

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Con Merle Barth, Espe Pizarro y Marisa García, el Deportivo ha ganado tres jugadoras de cortes muy distintos, pero que han sabido aportar. La central alemana se ha convertido en indiscutible para el técnico madrileño; la charrúa se ha erigido como esa pieza que tanto había echado de menos el Deportivo en el curso pasado y la delantera cedida por el Real Madrid ha sido ese recurso al que Fran Alonso recurrió siempre que el equipo necesitó respirar en ataque.

4. Año para estabilizarse y encontrar identidad

En una nueva temporada, la exigencia subió. Y más después de firmar a jugadoras de renombre como Merle Barth o Espe Pizarro. Además, Fran Alonso desveló en varias ruedas de prensa la intención de encontrar una nueva identidad en lo que a juego se refiere. Convertir al Deportivo en un equipo valiente y protagonista con balón.

El conjunto herculino mostró señales de mejora. No se arrugó ni siquiera ante rivales de mayor entidad e incluso cosechó una de las mayores goleadas de la historia de la sección (1-6 al Madrid CFF). Aun así, el casillero de los puntos, ese que sigue siendo el encargado de mandar, reflejó dudas, sobre todo por ser una plantilla confeccionada para codearse con la media tabla.

5. Permanencia con sabor a historia

Más allá de los altos y bajos del equipo, el Deportivo volvió a sellar la permanencia en Liga F de la mano de Fran Alonso. La segunda de forma seguida. Una salvación que, además, permite al técnico madrileño colarse en la historia del club. Con él, el club se aseguró jugar en la máxima categoría del fútbol nacional por tercera temporada consecutiva, algo que no había ocurrido nunca desde la creación de la sección en 2016.

Lo logró además con margen suficiente: a falta de cinco jornadas. Contribuyeron también de forma notoria a ese objetivo tres equipos que mantienen una distancia demasiado amplia con respecto a los demás: DUX Logroño (10 puntos), Alhama (9 puntos) y Levante (8 puntos), que no han dado la talla.

Sea como sea, Fran Alonso se marchará con la tranquilidad de haber consolidado el proyecto, aunque en su cabeza, tal y como expresó en su despedida, todavía está el "terminar esta temporada de la mejor manera posible".