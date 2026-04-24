Fran Alonso: "Creo que el equipo va a acabar la temporada mucho mejor de lo que estamos ahora"
El técnico confirmó la baja de Redru, que llegó con molestias de su convocatoria internacional
Este domingo (12.00 horas), el Deportivo femenino recibe en Riazor a un Alhama que se juega continuar en la Liga F la próxima temporada. Las blanquiazules, con la salvación matemática ya en el bolsillo y tras dos semanas sin competición, vuelven a Riazor para un encuentro que, según afirmó Fran Alonso en la sala de prensa de Abegondo, afrontan con "mucha ilusión". El técnico aprovechó para animar al deportivismo a acudir a la cita y celebrar con ellas la permanencia.
Partido ante el Alhama. "Lo afrontamos con mucha ilusión. Han sido dos semanas sin competición. Tuvimos un amistoso para recuperar un poco sensaciones después de una semana sin partido. Es un partido en casa, sabemos además que, si logramos ganar, adelantaríamos al equipo que ahora mismo está por encima de nosotros. Es un partido con muchos alicientes. Un equipo que lo va a dar todo, que se juega la vida. Y nosotras, que tenemos el deber, la ilusión y la responsabilidad de dar la mejor versión, sobre todo ahora, después de lo que anunciamos. Representar el escudo, la camiseta con orgullo y darlo todo para conseguir esos tres puntos, que para nosotras es muy importante".
Internacionales. "Redru ha llegado con algunas molestias, así que no vamos a poder contar con ella, pero el resto han llegado sin ningún problema. Obviamente, en el caso de Hildah o en el caso de Espe han venido con jet lag, porque vienen desde muchísima distancia. Las hemos protegido un poco, pero a la convocatoria llegarán sin ningún tipo de problema".
Un rival en descenso. "Ellas se juegan la vida. El partido de ida para mí fue probablemente nuestro peor partido del año. Nos superaron muchísimo en intensidad, nos ganaron todas las segundas acciones y es un equipo muy vertical, con muchísima velocidad en las bandas. Además, esa primera línea de presión, esas delanteras con los extremos, se quedan muchas veces descolgadas, así que cualquier pérdida se puede traducir en una ocasión. Sabemos de sus virtudes y esta vez tenemos que estar muy bien en esas primeras y segundas acciones, muy concentradas. Estamos con muchísima ilusión de ganar. Pero es un equipo que va a venir, lo va a dar todo, van a luchar cada balón porque se juegan estar en la Liga F".
Su salida del club. "Es una decisión que ya tenía tomada desde hace algunas semanas. Esperé al momento en que, obviamente, ya teníamos la salvación matemática garantizada. Se lo comuniqué al club y, a partir de ahí es, por supuesto, ir de la mano. Estaré toda mi vida agradecido, ya se lo dije tanto a Kevin como a la directiva. Nos adaptamos a los tiempos que el club creyó adecuados para comunicárselo primero a las jugadoras y luego a vosotros en una rueda de prensa. Y a partir de ahí, a demostrar, como va a demostrar el equipo, que el compromiso con este escudo y con este club es al 100%. A pesar de que hemos conseguido el primer objetivo, es un club ambicioso, somos un equipo ambicioso y queremos seguir creciendo. Así que, a pesar del anuncio, creo que el equipo va a acabar la temporada mucho mejor de lo que estamos ahora. Vamos a intentar escalar posiciones y seguir mejorando ese modelo de juego que hemos ido de menos a más esta temporada".
Objetivos actuales tras lograr la permanencia. "Uno de nuestros valores, el mío personal y del equipo, es el desarrollo constante. Eso es innegociable. Hasta el último partido de Liga tenemos que luchar para crecer, individualmente como futbolistas, como entrenadores y como técnicos, cada uno en su rol. Y luego, que el club siga creciendo, que el equipo siga sumando. Ahora mismo, el objetivo prioritario para este fin de semana es que, ganando, nos ponemos undécimas y adelantamos al Espanyol, que ahora mismo nos saca dos puntos. Ese es un objetivo muy bueno para nosotras. Si lo logramos conseguir, nos pondremos con el siguiente. Queremos sumar los máximos puntos posibles en estos cinco partidos que quedan, además de seguir jugando bien, seguir siendo valientes y limitar el número de imprecisiones que hemos tenido en unos partidos. Tenemos nuestros propios objetivos dentro de cada partido, pero con el de seguir creciendo, de acabar en una posición mejor de la que estamos ahora y de conseguir el mayor número de puntos posibles. Ahora mismo creo que son 29, pues queremos llegar al mayor número posible".
Mensaje a la afición. "Sería precioso que vinieran. Es un partido donde vamos a intentar no solo conseguir los tres puntos, sino jugar bien y que sea un partido excitante. Sé que hay otros partidos de nuestras secciones del Deportivo, pero es en Riazor, nos quedan solo tres, y animaría a todo el mundo a que venga, a que celebre con nosotras esa permanencia matemática y espero que tengamos una buena entrada y que les podamos dar un buen espectáculo y los tres puntos".