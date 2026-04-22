Segunda temporada, mismo impacto: Inês Pereira sigue al mando

Inês Pereira en el encuentro entre Deportivo y Barcelona Quintana

La recta final ya aprieta. No a nivel deportivo, merced a que el conjunto blanquiazul logró cerrar la permanencia en Liga F con suficiente antelación como para que toda la plantilla pueda dormir tranquila. Pero la dirección deportiva tiene trabajo por delante: hasta 16 jugadoras finalizan su vinculación con el Deportivo el próximo 30 de junio, salvo renovación en estos dos meses restantes. Entre ellas está una Inês Pereira que, en su segunda temporada a préstamo en el conjunto coruñés, vuelve a consagrarse como una figura importante.

Monti, la primera renovación de una larga lista de pendientes Más información

Ya lo hizo el pasado curso, pero en el presente ejercicio, la meta lusa vuelve a copar los puestos más altos de los ránkings de porteras de Liga F: es la que más paradas realiza a disparos desde dentro del área, pero también en total. En lo que va de temporada, Inês ha firmado un total de 90 detenciones –media de 3,91 por partido–, seis más que Romane Salvador (84), del Espanyol, y ocho por encima de Esther Sullastres (82), del Sevilla.

Pero si hay un dato que define a Inês como portera, es la cantidad de paradas que realiza a disparos que llegan desde dentro del área. Y es que de las 90 intervenciones totales que acumula, 58 se corresponden con tiros que nacen desde el área propia.

Si algo tiene Inês Pereira, es una capacidad de reacción bajo palos a la altura de pocas porteras de la competición. Sus reflejos son su mayor ventaja y, merced a ello, ha logrado erigirse como una de las guardametas más fiables, sobre todo cuando el equipo rival llega en superioridad numérica.

Queda en el debe la seguridad que ofrece por alto. Su baja estatura le impide afrontar con seguridad los balones en largo y no es la primera vez que se le complica más de lo debido un saque de esquina o algún centro lateral. Sin embargo, suele ser capaz de compensarlo con sus reflejos, así como con su buen juego de pies. Inês se convierte siempre en la primera jugadora que ofrece una salida de balón limpia.

El Dépor ya divisa nuevas víctimas en el horizonte Más información

El Mundial como reto

Sus dos temporadas en el Deportivo no han pasado desapercibidas en tierras lusas. Así es que las llamadas de la selección portuguesa entrenada por Francisco Neto a la portera blanquiazul se han vuelto fijas. No fallan: en cada ventana FIFA, Inês aparece en la lista de convocadas.

Lo que sí es variable es su titularidad bajo palos en los partidos internacionales. De hecho, es más que habitual que Neto opte por rotar a sus arqueras por excelencia: si Patricia Morais (Braga) es la titular en el primer partido, Inês Pereira lo es en el segundo. Y así de forma sucesiva.

Sin embargo, todo cambió en el último periodo de selecciones. Morais no pudo estar presente por lesión e Inês compartió hueco en la lista con Cota-Yarde (Toronto) y Rute Costa (Torreense). Y Francisco Neto no dudó ni lo más mínimo: titularidad para la portera del Deportivo en los dos partidos.

Inês respondió. Tal y como suele hacer en los encuentros con la elástica blanquiazul. Echó el cerrojo a la meta lusa, regresó a tierras coruñesas tras recibir un único gol en 180 minutos y se postuló como seria candidata a ser la elegida para defender la portería de Portugal en el Mundial de 2027 que se celebrará en Brasil.

Situación en el Everton

Salvo un giro de 180 grados, igual que ocurrió en el verano pasado, Inês se marchará del Deportivo a final de temporada. Y lo hará para quedarse libre, porque su contrato con el Everton expira al mismo tiempo que lo hace su cesión en la entidad herculina.

Nace así una oportunidad para que la dirección deportiva firme de forma definitiva a una jugadora que demostró capacidad suficiente para convertirse en un pilar importante en el Dépor, así como una gran conexión con la afición blanquiazul.

Por delante quedan cinco partidos para que el deportivismo siga disfrutando de Inês Pereira y, mientras, en los despachos se trabaje en su continuidad o, en su defecto, en encontrar a una sustituta.