El Dépor ya divisa nuevas víctimas en el horizonte

Paula Gutiérrez en el encuentro entre Deportivo y Eibar Patricia G. Fraga

El parón internacional ha dado para mucho en el Deportivo. Dos fines de semana sin Liga F le han valido al conjunto blanquiazul para seguir entrenando, disfrutar de días de descanso, jugar un amistoso ante el Porto que se ha saldado con un empate (3-3) e incluso anunciar que Fran Alonso dejará de ser el entrenador del equipo a final de temporada.

Fran Alonso dejará el banquillo del Deportivo a final de temporada: "Es una de las despedidas más difíciles" Más información

Pero el presente curso todavía no ha bajado el telón. Así que, mientras la dirección deportiva trabaja en los despachos en los numerosos contratos que hay sin resolver, cuerpo técnico y jugadoras hacen lo propio sobre el verde de Abegondo para mantener la exigencia de cara a las últimas cinco jornadas ligueras.

Es ahí donde entra en juego la necesidad de buscar nuevos objetivos. El primero y más obvio es el de escalar puestos en la tabla clasificatoria. El Deportivo llega a la recta final ocupando la duodécima posición con 26 puntos, a solo dos del Espanyol, undécimo. Más lejos queda ya el Madrid CFF, décimo merced a 31 puntos.

Sin embargo, el Dépor puede fijarse otras metas que alcanzar. Como la de puntuar ante la mayoría de rivales posibles. A falta de cinco partidos por disputarse, el combinado coruñés puede presumir de haber sumado ante diez adversarios de los quince que tiene en la competición liguera. Solo quedan en el debe Barcelona, Real Madrid, Sevilla, Alhama ElPozo y Real Sociedad.

No obstante, el conjunto todavía dirigido por Fran Alonso tendrá, en este tramo final, la oportunidad de reducir la lista de pendientes. Las dos de forma consecutiva y las dos en Riazor. Y es que el Dépor todavía tiene que enfrentarse en esta segunda vuelta a Alhama y a Real Sociedad. Ante la escuadra murciana lo hará este domingo a las 12.00 horas; contra el equipo txuri-urdin, el próximo 3 de mayo –domingo–, a la misma hora. De lograr sumar en los dos encuentros, el conjunto herculino habrá robado puntos a doce de quince rivales en toda la temporada.

No son ya remediables los debes contra Barcelona, Real Madrid y Sevilla. El Dépor no fue capaz de sacar nada positivo ante ninguno de los tres equipos ni en la primera vuelta, ni en la segunda.

Dos plenos posibles

Afronta además el reto de acumular un pleno de puntos más. En el bote ya está el logrado ante el Levante. Las blanquiazules se llevaron los primeros tres puntos contra el conjunto granota merced a un solitario tanto de Marisa (1-0). Ya en la segunda vuelta, al Dépor le tocó remar en la Ciudad Deportiva de Buñol para remediar el gol de Raiderlin Carrasco en el minuto 3. Espe Pizarro y Marisa le dieron la vuelta al marcador para firmar seis de seis puntos contra el Levante.

Dos goles de Marisa para seis puntos del Dépor Más información

El segundo pleno de la temporada puede llegar en la jornada 28 –fin de semana del 9 y 10 de mayo–, cuando el combinado coruñés visitará al Athletic Club. En el primer choque del curso, el Dépor se embolsó los tres puntos gracias a una diana de Ainhoa Marín.

El Deportivo ya se ha asegurado su presencia un año más en Liga F. Ahora es momento de conseguir nuevos objetivos que permitan a la afición mantener el orgullo intacto.