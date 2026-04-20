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Dépor Femenino

La exdeportivista Laurina cuelga las botas a los 26 años

La jugadora asturiana formó parte de la plantilla que logró el ascenso del Deportivo a Liga F en la temporada 2023-24

Bea Arrizado
Bea Arrizado
20/04/2026 16:26
Laurina en su etapa como jugadora del Deportivo
Laurina en su etapa como jugadora del Deportivo
Mónica Arcay
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A sus 26 años, una de las artífices del último ascenso del Deportivo a Liga F, cuelga las botas. Laura Gutiérrez, conocida deportivamente como Laurina (Luanco, Asturias, 2000), ha decidido poner fin a su trayectoria como futbolista, tal y como ha anunciado su club, el Real Oviedo.

La mediocentro asturiana, criada en el Oviedo Moderno, debutó en la máxima categoría del fútbol nacional con apenas 15 años. Su trayectoria la llevó a convertirse en la primera mujer en la historia en marcar un gol en partido oficial en el Carlos Tartiere.

Defendió también la elástica del Betis, en Primera División. Recaló en el Deportivo en la temporada 2023-24, formando así parte de la plantilla que logró el ascenso a Liga F. Sin ir más lejos, poco después de que el Oviedo hiciese pública su retirada, la entidad blanquiazul tuvo unas palabras de agradecimiento para ella: "Gracias por todo lo que nos aportaste, siempre serás bienvenida en A Coruña, Laurina. Desde el Club, te deseamos la mayor de las suertes en tus proyectos futuros".

Solo estuvo una temporada en el Deportivo, pero su profesionalidad y compromiso dejaron huella. Tras lograr la promoción de la mano de Irene Ferreras, Laurina regresó a su casa, al club que la vio despegar, a un Oviedo que militaba en Segunda Federación. Allí se consolidó como una de las líderes del conjunto carbayón, con el que logró su segundo ascenso de forma consecutiva. En la presente campaña, la asturiana no pudo evitar el descenso del equipo de su vida a Segunda Federación.

Tras once años de carrera deportiva, Laurina dice adiós al fútbol. Al menos de la misma forma en que lo había conocido hasta ahora.

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