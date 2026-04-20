El Dépor tendrá representación en el Europeo sub-17: Antía Veiga, en la lista definitiva

Antía Veiga, en un partido con el Deportivo RCD

Es oficial. El Deportivo tendrá representación en el Campeonato de Europa sub-17. Antía Veiga, portera del filial blanquiazul, está en la lista definitiva elaborada por la seleccionadora Mila Martínez.

Solo 20 jugadoras —21 en la lista por la citación de Nuria Carracedo en calidad de reserva— de todo el panorama nacional representarán a España en el Europeo. Y una de ellas será deportivista. El combinado nacional, con Veiga en sus filas, se concentrará el próximo martes 28 de abril para llevar a cabo una preparación en la Ciudad del Fútbol hasta el sábado 2 de mayo, día en el que las internacionales, cuerpo técnico y delegación abandonarán Las Rozas para poner rumbo a Belfast (Irlanda del Norte), ciudad en la que se alojarán durante el torneo.

El campeonato se celebrará del 2 al 17 de mayo. España, encuadrada en el Grupo B junto a Finlandia, Francia y Polonia, realizará su debut el martes 5 de mayo a las 18.00 horas ante Finlandia; el segundo será tres días más tarde, el viernes 8 contra Francia a las 15.00 horas; el último de la fase de grupos, frente a Polonia, será el lunes 11, a las 15.00 horas.

Antía Veiga y Goiatz Ferraz, del Athletic Club, serán las encargadas de defender la portería de una selección española sub-17 que busca añadir a sus vitrinas su sexto Europeo.