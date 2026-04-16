Fran Alonso dejará el banquillo del Deportivo a final de temporada: "Es una de las despedidas más difíciles"

Fran Alonso en el partido de Copa de la Reina entre Deportivo y Real Sociedad Patricia G. Fraga

Habrá cambio de ciclo en el primer equipo femenino del Deportivo para la tercera temporada consecutiva en Liga F. Una vez conseguida la permanencia, el club blanquiazul ha anunciado que Fran Alonso dejará la entidad cuando termine la temporada el próximo 30 de junio.

El preparador madrileño, que este jueves dará una rueda de prensa en Abegondo, llegó al Deportivo en diciembre de 2024 como sustituto de Irene Ferreras. El conjunto herculino buscaba un cambio de rumbo para lograr la permanencia después de un inicio de temporada complicado y Alonso consiguió enderezar la nave lo suficiente como para conseguirlo.

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El proyecto dio un paso adelante en verano y el club confió en él para pilotar ese ambicioso salto de asentarse en la primera categoría del fútbol femenino nacional, pero siempre mirando hacia ese top 8 que ansían desde los despachos. Hubo fichajes importantes y, aunque la salvación se ha conseguido de forma holgada, el Dépor ha rendido por debajo de sus expectativas en esta segunda campaña en Liga F, en la que todavía faltan cinco encuentros para poner el broche.

La despedida de Fran Alonso

Fran Alonso quiso aprovechar para despedirse en redes sociales antes incluso de hablar ante los medios de comunicación:

"Hay despedidas que cuestan más que otras y esta es, sin duda, una de las más difíciles. Después de año y medio en el que hemos dado el máximo, hoy me toca comunicar que no continuaré en el Dépor la próxima temporada.

A las jugadoras: gracias por confiar, por la entrega de cada día, por ayudarme a ser mejor. Cada entrenamiento, cada charla, cada partido... trabajar con vosotras ha sido espectacular. Sois enormes, y no tengo ninguna duda de que seguiréis creciendo.

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Al staff: habéis sido mi familia. Sin vosotros, nada de lo que vivimos juntos habría sido posible. Gracias por las horas invisibles, por el compromiso silencioso, por remar siempre en la misma dirección.

Al club: gracias por abrirme las puertas, por hacerme sentir en casa y por dejarme formar parte de una familia tan especial. Llevaré al Dépor siempre en el corazón allá donde vaya.

Y a A Coruña: qué decir de una ciudad que me acogió como a uno más. Su gente, sus calles, su forma de vivir el fútbol. Esta ciudad tiene algo mágico que no se puede explicar.

Ahora, con la permanencia y con el equipo asentado, es momento para mí de emprender nuevos desafíos empezando por terminar esta temporada de la mejor manera posible".