Millene: "Parece todo muy bonito, pero para mí está siendo una temporada dura a nivel mental"

Alegre y risueña. Como su fútbol. Millene Cabral (Porto Alegre, Brasil, 1997) deja claro desde el principio que está loca por volver a jugar al fútbol. Acumula ya tres meses lejos de los terrenos de juego desde que sufrió una rotura de clavícula. Y reconoce que en el proceso de recuperación lo ha pasado mal.

¿Cómo va la recuperación, qué tal ese hombro?

Bueno... Poco a poco. La recuperación es larga, se me hace larguito ya. Yo creo que lo peor ya está pasado, ya puedo correr, estoy trabajando en la movilidad aún, me quedan unos grados por ganar. Y la fuerza, que es lo que me falta principalmente. Pero bueno, estoy contenta que incluso ayer fue mi segundo día en campo. Así que ya he tocado un poquito de balón y ya cambia un poco.

¿Cómo llevó estos tres meses sin tocar balón?

Muy mal. Son meses tristes. También es verdad que en las lesiones hay su parte buena y mala. Yo he querido tener la perspectiva positiva e intentar llevarlo de la mejor manera posible. Pero bueno, ahora bastante mejor.

¿Va a ser posible ver a Millene sobre el césped en este tramo final de temporada?

Por mi parte, ojalá. Pero quiero hacer las cosas bien. Lo normal es que no llegue, pero mi mentalidad siempre ha sido esa, recuperarme lo mejor posible. Y si luego llego, pues será bienvenido. Pero ahora mismo mi cabeza tiene que estar en recuperarme al 100% y poder acabar esta temporada lo más cerca de competir posible. No es un 'no' rotundo.

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¿Le da tranquilidad saber que la permanencia ya está sellada?

Obviamente cambia bastante y ayuda. Pero nosotras como jugadoras siempre queremos participar. No es lo mismo una temporada en la que te salvas en el último partido, como fue la temporada pasada, que ahora poder disfrutar también de otra manera los partidos que quedan. También es lo que digo, están las cosas buenas y las malas. Pero yo me alegro mucho que haya esa tranquilidad en el vestuario, para el equipo en general eso es muy positivo.

Va a ser la tercera temporada consecutiva en Liga F, algo histórico para el club.

Para nosotras una alegría muy grande. Encima poder lograrlo cinco jornadas antes de acabar la Liga... Eso habla también la fuerza del grupo y el momento en el que estamos. ´De cara al vestuario es algo que nos alegra muchísimo. Al final es el resultado del trabajo, del día a día. Nos lo merecemos.

A nivel personal, ¿cómo vivió esta temporada, en la que apenas pudo participar por las lesiones?

Es una temporada muy dura. Yo estoy aquí para jugar, pero las lesiones son parte del fútbol. Es una temporada muy diferente a lo que yo estoy acostumbrada, porque de normal tengo bastante continuidad. Me ofrece otra perspectiva, tratar de aportar desde fuera, desde la grada. También intentar entender los procesos. Es un momento de conectar mucho conmigo misma, de escuchar a mi cuerpo, de cuidarme de otra manera. Vivimos de nuestro cuerpo, pero al final siempre hay alguna molestia. Entonces, los momentos de pausa que te hacen frenar en el fútbol, yo creo que vienen bien en ese aspecto de poder cuidar todo eso. Es un momento de reflexión, de cuestionarme, de saber dónde estoy, de hacerme presente en el momento. También intentar disfrutar del mal momento, porque es parte del deporte, del trabajo. Es complicado también a nivel mental, parece todo muy bonito, pero no sé, es difícil. Está bien aguantarlo, pero es una parte muy complicada.

Es una temporada muy diferente a lo que yo estoy acostumbrada, porque de normal tengo bastante continuidad"

Es la peor parte del deporte.

Es la parte más fea del fútbol. Nunca es bueno el escenario, nunca es un buen momento para las lesiones, pero una vez que pasa también, que sirva para coger fuerzas.

Apreciará más que nunca el poder volver.

Sí, sí, tengo unas ganas. Al final mi cabeza tiene que estar ahí. Tú vas buscando tu motivación. No hay que saltar partes del proceso. Hay que cuidar de la cabecita, porque es difícil, es duro. Encima el proceso tampoco es regular, hay días que son muy buenos, que te ves increíble, y otros que no va muy bien. Hay aprender esa parte, hay que gestionarlo y ya está.

¿Le pesa el tener la responsabilidad goleadora del equipo y no poder aportar por las lesiones?

A mí me duele no estar en el campo. Me duele mucho. Pero también hay que saber aportar al equipo de otras maneras. Al final, en el día a día es donde se construye luego para los partidos. Sí que tengo mi lugar en el campo, pero en el día a día también. Esa es una faceta del fútbol, si no puedes estar en el campo, tratar de ayudar desde esa perspectiva. Yo sigo sintiendo esa responsabilidad. Aunque esté apartada, sigo siendo parte. Trato de animarles. Es diferente, yo estoy en mi proceso, el de las compañeras es diferente.

¿Siente alivio cuando ve que una jugadora como Espe está marcando tantos goles?

Los goles son la consecuencia de las cosas buenas que hacemos en el campo. Cuando generas y cuando hay buenas sensaciones, acaba pasando. Obviamente, es importante que se metan los goles. Creo que esta temporada hay bastante gente que lo está haciendo. Espe destaca en ese aspecto y eso es algo muy positivo para nosotras y para el club, porque creo que es una jugadora que no necesita tocar tanto balón o participar para luego meter. Genera mucho peligro y, ahora que ha cogido continuidad, está pudiendo demostrar todo lo que vale. Pero creo que también es resultado del trabajo del equipo.

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¿Como futbolista, le invade alguna vez ese miedo de ser reemplazable?

Yo no tengo miedo a eso. Es una competición interna que es sana, que me hace querer trabajar más, que me hace no relajarme, que me hace decir 'aquí estamos todas y aquí podemos aportar todas'. Pero yo creo que eso es superimportante en un equipo. Creo que todo depende un poco del momento de cada una. Sinceramente, aquí cada una está enfocada en lo que puede hacer. Al final, cuando una no está, es cuando muchas veces le llega la oportunidad a otra. Para mí es algo positivo que haya tanta variedad en la plantilla. Hablo en mi posición, son momentos de racha. Hay momentos en los que a lo mejor estás metiendo goles y otros en los que no tantos. Hay que aprovechar el momento de cada jugadora. Eso es lo que hace que un equipo sea un equipo. También hay muchas otras cosas que aportar en el campo antes de que llegue el gol.

Va a estar en A Coruña, como mínimo, hasta 2027. Serán ya cinco temporadas. ¿Ha encontrado en el Deportivo la estabilidad?

Está bastante claro. Nunca había estado tanto tiempo en un club. Como mucho, los cuatro años que estuve en la universidad, pero no es el fútbol profesional. En A Coruña he encontrado mi sitio. Desde el primer día que llegué. Es que el Dépor... El Dépor es el Dépor. Es que lo siento muy dentro. Yo creo que hemos vivido tantas cosas... Son cuatro temporadas y tendré una quinta. Es que para mí es lo más importante. Yo al final vengo de lejos y puedo decir que aquí he encontrado una familia. El Dépor lo siento desde muy dentro. Me encanta estar aquí.

En A Coruña he encontrado mi sitio, el Dépor lo siento desde muy dentro"

¿Qué le dio el club al principio y qué le da ahora?

Hemos evolucionado muchísimo. Se ven muchos cambios desde que yo he llegado. No solo en la categoría, pero en los recursos que tenemos ahora mismo. Se ve que el club está invirtiendo y que va en serio. Yo creo que esa parte de mi estabilidad viene de eso también. De ser parte de algo que quieres siempre más.

Y usted siempre quiere más.

Yo quiero siempre más. Es que se me pone la piel de gallina. Es que lo siento así de verdad.

Jugar en Riazor solo es la punta del iceberg, pero hay mucha profesionalización detrás de eso, algo a lo que no todos los equipos de Liga F pueden acceder.

Aquí también hay que valorar todo eso. Porque el fútbol no es solo jugar en un estadio. Que es algo bonito y muy grande en el fútbol femenino, que no se me entienda mal. Pero eso es lo más visible. Lo que hay que cuidar realmente es el día a día. Y esos detalles cuentan mucho. Tener todo a tu disponibilidad para poder rendir y poder preocuparte solo jugar al fútbol y de cuidar de ti y de tu cuerpo... Es increíble donde hemos llegado sinceramente. Es necesario que haya clubes como el Dépor. Por eso me siento una afortunada de estar aquí. Hay muchos equipos de Liga F que no tienen lo que tenemos nosotras y es una pena, porque España es un país en el que el fútbol femenino está muy desarrollado. Todo lleva su tiempo. Sé que el Dépor es un ejemplo a seguir. Eso para el fútbol en general es muy importante, tener equipos y clubes que quieran que el femenino llegue de verdad.

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¿Hay mucha diferencia entre el fútbol en España y en Brasil? Porque Brasil fue uno de los pioneros.

Sí, por Marta. Tienes la mejor jugadora del mundo... Es que Marta es un antes y un después. Y un durante, porque ahí sigue. En Brasil ahora está mucho mejor. Pero claro, yo no estuve allí para verlo. Entonces tampoco puedo hablar con tanta certeza, pero sí que veo que los equipos van invirtiendo. Hay muchas jugadoras que a lo mejor jugaban aquí en Europa, incluso en España, y muchas de ellas se volvieron a Brasil. Eso dice muchísimo.

¿Le gustaría en algún momento jugar en Brasil?

Me encantaría jugar en mi país, porque al final yo me he ido para poder jugar y seguir jugando al fútbol, para poder priorizar esto, pero no sé. Es algo que tengo ahí, pero más que nada por mi familia. Pensar que a lo mejor mi madre y mi abuela pueden venir a verme... Venir aquí está muy lejos. Tengo una familia muy grande. Pero yo creo que uno de mis objetivos es que mi madre me pueda volver a ver a jugar al fútbol en directo.

¿Piensa en debutar con la selección?

Eso es un sueño que siempre va a estar. Claramente. Yo lo veo difícil. Hay muchísimas jugadoras y muy buenas. Yo quiero seguir trabajando. Sí que creo que este año, con las lesiones en general, me resta en el aspecto competición. Este era el segundo año en Liga F y podría haber tenido más visibilidad. Pero quiero seguir trabajando. Ahora tuve esta pequeña larga lesión y tengo que seguir trabajando. Soñar es gratis, pero yo confío en mi trabajo. Estoy muy contenta donde estoy. Creo que he logrado cosas muy grandes, porque para mí el Dépor es algo muy grande. Y también el ya poder estabilizarme. Estar cinco años aquí... Eso es fruto del trabajo, de la seriedad, del compromiso, de la responsabilidad que tengo yo con el fútbol. La selección... Pues sí, es un sueño que siempre va a estar y ojalá que llegue.

La selección es un sueño que siempre va a estar, quiero seguir trabajando"

¿Cómo es su relación con el gol?

Es una relación que va evolucionando. Con los años va a mejor. Al principio era bastante tóxica, no te voy a engañar. Es algo que he tenido que trabajar mucho a nivel psicológico. Yo sé que los goles son la responsabilidad de la delantera. Pero a mí... Me cambió mucho también ese sentimiento con el gol. El venir aquí, el estar aquí estos años en el Dépor me han servido para aprender y entender que hay muchas otras cosas detrás de meter un gol. Cuando tú juegas en un equipo que quiere el balón, que quiere asociarse, hay muchas otras facetas del juego que afectan. Para mí la definición del gol es una consecuencia de hacer cosas bien. Que luego estás en racha y metes todo lo que tocas, pues bienvenido sea y qué alegría. No te voy a engañar que se vive diferente cuando estás en racha. Pero estoy en el mejor momento de mi relación con el gol (risas). Luego hay momentos, pero no puedes tampoco depender de ello. Eso también te lo da la experiencia, los años. Vas entendiendo el fútbol y viendo otras perspectivas. Defensivamente hay que trabajar, hay que correr, hay que presionar, hay que hacer que el equipo juegue, hay que tirar desmarques para crear espacio para que otra compañera a lo mejor pueda meter un gol... Es como lo veo ahora.

Además es una delantera que influye en el juego más allá del gol.

Yo voy muy con el equipo. Que con el gol también eh, el gol es mi responsabilidad. Aquí, el Dépor es un equipo que te pide mucho más allá del gol.

¿Es muy exigente consigo misma?

Sí. Yo vivo de mi cuerpo. A ver, las obsesiones tampoco son buenas. Tengo una responsabilidad con mi cuerpo. Tampoco a un extremo muy alto, pero yo sé que me tengo que cuidar. Pienso que el gimnasio es mi mejor amigo. Al final, los años llegan, pesan...

No será para tanto.

Bueno, es que cada año cuenta, ¿eh? Y el fútbol cada vez te pide más a nivel físico. Trato de cuidarme y si puedo tener ese plus, pues mejor.

¿Es muy futbolera?

Yo soy muy del fútbol. Muchísimo. Y no me aburre. Estoy todos los días con fútbol. Es increíble. Es mi pasión. Yo te voy a ser honesta. El fútbol también está mucho más presente cuando estás compitiendo. Ahora, por ejemplo, que es un momento en el que me estoy recuperando, ese vínculo cambia, porque intentas llenarte de otras cosas. Para mí ha sido difícil esa parte de seguir todo el rato con el fútbol. Tuve que controlarlo, porque no me hacía del todo bien. No podía estar ni en el campo. Ahora estoy en un momento de centrarme también en mi día a día, en mí misma. Tienes que buscar la manera de que vaya doliendo menos. A veces estamos en el automático y la rutina te come muchas veces, porque al final lo das todo por ello, yo estoy aquí para jugar al fútbol. Obviamente, con esto no digo que me desvincule del todo del fútbol, porque al final es parte de mí.

Tuve que controlarlo, porque no me hacía del todo bien. No podía estar ni en el campo"

Después de una temporada de más bajos que altos por las lesiones, ¿piensa ya en cómo va a ser la siguiente?

Yo ya tengo todo planeado. Ya está todo pensado y así será (risas). Yo es que tengo muchas ganas, muchísimas ganas de volver, de sentirme futbolista, de que la rutina me coma, de que me peguen palos en los partidos (risas). Me muero de ganas de volver, de estar con el balón, de estar con las compañeras en el campo, en el día a día, de poder ser partícipe de esa manera.

La afición también tiene ganas de volver a verla.

La afición conmigo siempre se ha portado muy bien. Yo siempre he sentido ese cariño. Muchísimo. Es que aquí va más allá de eso, no es solo el Dépor, es el club, la afición, la ciudad... Eso es que se hacen las cosas bien.