Espe Pizarro golea con Uruguay e Inês Pereira pone el candado a la portería de Portugal

Espe Pizarro celebra uno de sus goles con Uruguay AUF

Jornada internacional inmejorable para las jugadoras del Deportivo. Tanto Inês Pereira, con Portugal, como Espe Pizarro, con Uruguay, han contado sus partidos como victorias. Además, ambas han sido cruciales en los triunfos de sus respectivas selecciones.

En el caso de Inês, partió como titular ante Letonia. La meta blanquiazul se impuso a sus compañeras de posición Rute Costa (del Torreense) y Sierra Cota (del Toronto) y fue la elegida para defender la portería de la selección en el primer encuentro.

La guardameta deportivista echó el cerrojo y le negó cualquier oportunidad de gol a Letonia. Contribuyó así al triunfo de su selección, que venció por 0-3 con un doblete de Kika Nazareth y un tanto de Tatiana Pinto.

De esta forma, Portugal mantiene el liderato del Grupo 3 merced a un pleno de victorias en los tres encuentros que se han disputado hasta ahora de la Nations League. El próximo duelo será este sábado, a las 16.00 horas, frente a Eslovaquia.

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Por su parte, Espe Pizarro acaparó todos los focos en el triunfo del combinado charrúa ante Bolivia (1-2). La selección uruguaya necesitaba los tres puntos para mantener vivas sus opciones de clasificarse para el Mundial 2027. La delantera del Deportivo jugó los 90 minutos y marcó los dos goles. El primero, para adelantar a su equipo en el minuto 61; el segundo, para deshacer la igualada a falta de tres minutos para que se cumpliese el tiempo reglamentario.

Uruguay, con Espe Pizarro como estrella, se coloca así con 5 puntos en la Liga de Naciones de la CONMEBOL, a dos de los puestos que permiten jugar la repesca frente a selecciones de otras confederaciones. Las dos primeras posiciones, que dan acceso directo al Mundial, están en manos de Argentina y Venezuela, ambas con 13 puntos.

Espe Pizarro disputará el tercer y último partido en esta ventana FIFA el sábado 18 de abril a las 18.00 horas (23.00 hora peninsular) ante Chile, en Montevideo.

Amistoso para Hildah Magaia

Mientras, Hildah Magaia, concentrada con Sudáfrica, fue titular en el primero de los dos partidos amistosos organizados para este periodo internacional ante Argelia. La delantera deportivista, que llegó en el mercado de invierno, jugó los 90 minutos en la victoria de su selección merced a un único tanto de Nthabiseng Majiya.

El segundo envite para Magaia será el viernes 17 de abril. Una vez que finalice el partido, la atacante blanquiazul regresará a tierras coruñesas para unirse al equipo. Este ya prepara el duelo frente al Alhama del próximo domingo 26 en Riazor, a las 12.00 horas.