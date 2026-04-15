El Dépor buscará mantener el ritmo competitivo ante el Porto

Entrenamiento del Deportivo RCDEPORTIVO

El Deportivo continúa con su preparación de cara a la reanudación de la Liga F. La competición, parada por un nuevo periodo internacional, no retornará hasta el fin de semana del 25 de abril. Y el conjunto blanquiazul, que no quiere estar tanto tiempo sin disputar un encuentro, ha encontrado la solución. Tal y como hizo en la última ventana FIFA, jugará un amistoso. Esta vez en tierras portuguesas, ante el FC Porto.

Ya lo había adelantado Fran Alonso en la rueda de prensa posterior al duelo frente al Atlético de Madrid, el último antes del parón: "Ahora tenemos dos semanas sin competición, pero tendremos un amistoso. Seguiremos intentando apretar, intentando mejorar. El primer objetivo ya se logró —la permanencia—, así que ahora hay que ponerse objetivos más ambiciosos porque el equipo quiere crecer y acabar mejor".

Fran Alonso: "Ahora hay que ponerse objetivos más ambiciosos porque el equipo quiere crecer" Más información

De esta forma, el equipo coruñés sí competirá, aunque no sea en partido oficial. El envite se disputará el viernes 17 de abril a las 12.30 (hora local, 13.30 en Galicia) en el Estadio Luiz Felipe Meneses, en la localidad lusa de Olival, ante el Porto, que milita en la categoría de plata de Portugal.

Fran Alonso no podrá contar con las internacionales Inês Pereira (Portugal), Espe Pizarro (Uruguay), Hildah Magaia (Sudáfrica), Lucía Rivas (España sub-19) y Redru (España sub-19), todavía concentradas con sus respectivas selecciones.

El Deportivo regresará a la competición oficial el próximo domingo 26 de abril (12.00 horas) ante un Alhama que lucha por su supervivencia. El conjunto murciano necesita los tres puntos para aferrarse al milagro de la salvación.