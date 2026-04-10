‘Vacaciones’ para el Dépor, exigencia para Pizarro y Pereira

Inês Pereira en el encuentro entre Deportivo y Barcelona Quintana

Con la permanencia ya en el bolsillo, el Deportivo femenino afronta este fin de semana unas ‘minivacaciones’ ante el parón liguero de 20 días por compromisos internacionales. Esta es la segunda ventana FIFA en apenas mes y medio, pues la última 'interrupción' internacional fue entre la última semana de febrero y los primeros días de marzo.

Las jugadoras blanquiazules cerraron en la mañana de este viernes un microciclo que, a pesar de no finalizar en competición, estuvo compuesto por cuatro sesiones de trabajo en las que participaron todas las futbolistas de la primera plantilla a excepción de las internacionales Inês Pereira y Espe Pizarro.

Por un lado, la portera portuguesa afronta el próximo martes 14 el primero de los dos partidos que el combinado luso tiene programados en esta ventana. Ambos encuentros son clasificatorios para el próximo Mundial, que se celebrará en Brasil durante el verano del 2027.

Pereira se concentró el pasado miércoles en la Cidade do Fútbol en Oeiras y viajará a Riga la semana que viene para medirse a Letonia en la tarde-noche del citado martes. Mientras, el sábado 18, Portugal volverá a jugar a domicilio. En este caso, en Eslovaquia, en el Estadio Tratan Arena de Kosice.

Más compromisos tiene por delante la otra internacional en este parón, Espe Pizarro. La delantera uruguaya jugará tres pertenecientes a la CONMEBOL Liga de Naciones. El primero de ellos, contra Perú en Cuzco, se jugará este viernes a partir de las 23.00 horas en España. El martes, Uruguay tendrá un exigente compromiso a unos 4.000 metros sobre el nivel del mar en El Alto, ante Bolivia. Por último, la selección charrúa cerrará su calendario de abril con partido como local: en Montevideo ante Chile, el sábado 18 de abril.

Tras estos encuentros, ambas jugadoras regresarán a A Coruña para afrontar el tramo final de liga, ya libre de compromisos de las selecciones nacionales.