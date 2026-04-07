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Dépor Femenino

El Deportivo se sostiene todavía en los pilares del ascenso

Hasta doce futbolistas que participaron en el triunfo ante el Cacereño continúan en la plantilla del conjunto blanquiazul

Bea Arrizado
Bea Arrizado
07/04/2026 19:11
Once del Deportivo ante el Eibar
Once del Deportivo ante el Eibar, con siete jugadoras que formaron parte de la plantilla del ascenso a Liga F: Lucía Martínez, Raquel, Rivas, Elena, Paula Gutiérrez, Ainhoa y Samara
Patricia G. Fraga
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Tres años consecutivos en Liga F. Se dice pronto, pero es el resultado de mucho trabajo, esfuerzo y compromiso real con la causa. Llegar no es lo más complicado. Lo realmente difícil es mantenerse. Sobre todo en estas últimas temporadas, en las que la Primera División ha dado un paso adelante a nivel competitivo y ha ampliado el salto con respecto a la Primera Federación, categoría de plata. 

Y entre todos los equipos que han logrado asentarse en Liga F, el Deportivo destaca por haber conformado un proyecto continuista, con unas líneas muy marcadas y que en la actualidad mantiene el bloque principal que en su día logró el ascenso.

Fue en la campaña 2023-24 cuando el conjunto coruñés certificó su regreso a Primera. Después de tres años sumido en la lucha por volver, las blanquiazules cerraron el ansiado regreso con una victoria ante el Cacereño (3-1), en Riazor, con la presencia de más de 14.000 espectadores. En aquel partido, el Deportivo formó con Yohana en portería; Cris Martínez, Inés Altamira, Raquel García y Sara Debén en defensa; Henar, Lucía Martínez y Paula Gutiérrez en la medular; y Ainhoa Marín, Charle y Millene en la zona ofensiva. Desde el banquillo entraron Laurina, Eva Dios, Elena Vázquez, Samara y Carlota Sánchez.

Del once titular, hasta ocho jugadoras continúan en el equipo. A esas ocho hay que sumar otras cuatro que saltaron al verde en la segunda mitad. Doce futbolistas que, dos años después, siguen formando parte de la plantilla que ahora ha logrado asentar de forma definitiva al Deportivo en Primera División.

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Integraron también a aquel equipo otras tantas que siguen defendiendo la elástica blanquiazul: Lía, Monteagudo, Paula Novo o Lucía Rivas. La mayoría, aunque tenían ficha del filial, ya lograron participar en encuentros a las órdenes de Irene Ferreras, entrenadora por aquel entonces del primer equipo.

Proyecto continuista

Después de conseguir el ascenso, la dirección deportiva decidió apostar por mantener el grueso de la plantilla. Así fue que la columna vertebral del Deportivo fue la misma.

A las ya futbolistas consolidadas en el equipo como Raquel García, Samara, Henar, Paula Gutiérrez, Millene o Ainhoa Marín, se les unieron fichajes necesarios para buscar la permanencia en una categoría exigente como la Liga F. Llegaron así Inês Pereira –cedida por el Everton–, Vera Martínez, Pancha Lara, Olaya Rodríguez –cedida por el Real Madrid–, Hmnírová, Oriana Altuve, Bárbara Latorre y Artero –cedida por el Athletic Club–. También se unieron en el mercado de invierno Nkor y Bennett.

De las diez incorporaciones, ocho lograron mantenerse en la plantilla para la temporada 2025-26. Con el objetivo de lograr asentarse en la categoría y, a su vez, dar un paso adelante en la clasificación, el Deportivo anunció la contratación de Merle Barth, Espe Pizarro, Marisa García –en calidad de cedida por el Real Madrid–, Colette Cavanagh y Sara Extremera. También se confirmó el fichaje de Olaya en propiedad y la continuación del préstamo de Inês. A ellas se les unió en invierno Hildah Magaia.

Después de todas las llegadas y salidas, la realidad es que solo unas pocas han logrado hacerse hueco en un equipo que sigue sostenido por las jugadoras que en su día lograron promocionar a Liga F. De las once futbolistas más utilizadas en la presente campaña, solo Inês, Barth, Vera, Olaya, Espe Pizarro y Marisa llegaron como incorporaciones una vez el Dépor ya había logrado el ascenso.

La columna vertebral se mantiene hasta el punto de que cinco blanquiazules que formaron parte de la plantilla de la temporada 2023-24 siguen siendo ahora de las más utilizadas: Samara, Raquel García, Lucía Martínez, Paula Gutiérrez y Ainhoa.

Cuesta no imaginar que, de no ser por la lesión que sufrió a principios de enero y que le obligó a decir adiós a la temporada, Millene estaría en esa lista. Desde que llegó al Deportivo en el verano de 2022 procedente del Rayo Vallecano, la brasileña ha sido año tras año una de las líderes impenitentes del conjunto herculino.

Contratos en el aire

El trabajo, ese que estuvo centrado en lo que ocurría sobre el verde mientras el Dépor no sellaba la permanencia, se traslada ahora a los despachos. Solo Monteagudo (2027), Henar (2027), Elena Vázquez (2028), Eva Dios (2029), Ainhoa (2027), Millene (2028) y Olaya (2028) tienen contrato en vigor más allá del 30 de junio.

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De esta forma, muchas de las jugadoras que lograron ascender y mantener al Deportivo en Liga F se marcharán libres al término de la presente campaña, siempre y cuando no lleguen a un acuerdo de renovación.

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