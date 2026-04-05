La crónica | Dos zarpazos bastan al Atlético de Madrid para apagar al Deportivo (2-0)

Paula Gutiérrez en el encuentro entre Atlético de Madrid y Deportivo Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid no necesitó mucho para ganar. Dos zarpazos le bastaron para sumar de tres ante un Dépor que apenas fue capaz de asomarse a la portería rival (2-0). Así que al conjunto coruñés le toca ahora pasar dos semanas de parón con el sabor amargo de la derrota, pero con la convicción de poder escalar puestos en la clasificación en las últimas cinco jornadas ligueras.

El Deportivo se plantó en la capital con la tranquilidad de tener asegurada una temporada más en Liga F de forma matemática. Y mientras el equipo blanquiazul celebraba el logro, el Atlético de Madrid le pegó la primera bofetada. Bøe Risa se aprovechó de un mal despeje de Paula Gutiérrez para hacer el primero cuando todavía no se había cumplido el tercer minuto de partido.

El gol en contra les sirvió a las blanquiazules para despertar. Porque aunque ya no haya nada en juego, el club dejó claro que la exigencia se mantiene y la meta pasa a ser ahora escalar todos los puestos posibles en la clasificación. Así que el Dépor empezó a hacer lo que mejores resultados le ha dado hasta ahora: tener el control a través de la posesión. Y eso que estuvo durante varios minutos con diez jugadoras por un golpe que recibió Samara en la nariz y que, poco después, obligó a la lateral a abandonar de forma definitiva el encuentro. En su lugar entró Paula Novo.

El conjunto herculino necesitaba continuidad. Pero entre el contratiempo de Samara y otras tantas interrupciones del juego, el Dépor vio cómo su progresión en el partido se frenaba. Mientras, el Atleti demostraba letalidad en cada uno de sus acercamientos. Todos ellos con peligro. A diferencia de los de un Deportivo que se asomaba de forma tímida a la portería defendida por Lola Gallardo.

Las rojiblancas, sabedoras de que en su poder ya tenían la ventaja en el electrónico, hicieron valer su comodidad sobre el verde y poco a poco recuperaron ese control que habían perdido. Y el Dépor perdió el hilo, ese que había encontrado tras el gol.

Poco había en juego. El combinado blanquiazul, con la salvación sellada; el local, prácticamente descolgado de la lucha por los puestos que dan acceso a Europa. Y aun así, ninguno de los dos levantó el pie del acelerador. Amaiur aprovechó una contra para exhibir lo poco que le hace falta al Atleti para crear peligro y, en la misma acción, Inês le demostró lo poco que le hace falta a ella para firmar una de las paradas de la jornada. La meta lusa le adivinó las intenciones a la delantera y tiró de reflejos para mantener el 1-0 en el electrónico.

A pesar de la distancia en el marcador, el Dépor estaba lejos de sumar. Así que Fran Alonso no tardó en buscar un giro de guion al hacer ingresar a Lucía Rivas y Magaia, en detrimento de Lucía Martínez y Marisa. Con las sustituciones, el partido se fue abriendo. Las blanquiazules buscaron dar un paso adelante y aprovecharse de la rapidez y frescura de la delantera sudafricana. Pero a Magaia le tocaba bailar con dos centrales que apenas habían sufrido en los minutos anteriores.

Regresó a los terrenos de juego Henar. Cuatro meses después, la mediocentro asturiana dispuso de minutos en partido oficial. Y en su primera acción dejó claro que su lesión ya era historia al cuerpear con Gio, una de las jugadoras más peligrosas de Liga F, hasta arrebatarle el esférico.

Una mala cesión terminó condenando al Deportivo. Un pase atrás cargado de peligro terminó en las botas de Gio, que se plantó sola delante de Inês para hacer el 2-0. La brasileña no falló y cerró así un encuentro en el que el conjunto coruñés asumió sin más el primero de los cinco trámites antes de que la competición baje el telón.

Atlético de Madrid 2-0 Deportivo

Atlético de Madrid: Lola Gallardo; Luany, Medina, Xènia, Lauren Leal, Alexia Fernández; Bøe Risa, Natalia (Lydia, m.88), Fiamma (Kühl, m.46); Jensen (Chinchilla, m.82), Amaiur (Gio, m.63).

Deportivo: Inês Pereira; Samara (Paula Novo, m.20), Barth (Raquel García, m.75), Elena Vázquez, Vera; Lucía Martínez (Lucía Rivas, m.63), Paula Gutiérrez (Henar, m.75), Olaya; Espe Pizarro, Marisa (Magaia, m.63), Ainhoa.

Goles: 1-0, m.3: Bøe Risa. 2-0, m.83: Gio.

Árbitra: Andrea Fírvida (c. aragonés). Amonestó con tarjeta amarilla a las locales Natalia (m.21) y Lauren Leal (m.90+5) y a las visitantes Barth (m.64) y Paula Novo (m.69)