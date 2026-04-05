Fran Alonso: "Ahora hay que ponerse objetivos más ambiciosos porque el equipo quiere crecer"

Fran Alonso, en el banquillo del Riazor durante el Dépor Femenino-Barcelona Quintana

Al término del encuentro ante el Atlético de Madrid, Fran Alonso analizó que la falta de contundencia en ambas áreas fue el principal motivo por el que el Dépor no consiguió sumar. Aun así, el técnico blanquiazul cree que el equipo se marcha al parón con buenas sensaciones.

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Valoración del partido. “Creo que ha sido un partido que lo hemos afrontado con mucha ambición. Hemos sido agresivas, nos hemos atrevido a intentar presionar alto contra un equipo que es muy peligroso al espacio. Tiene jugadoras muy rápidas. Cada vez que el balón esté descubierto, si no ajustamos rápido, podían aprovechar el espacio que dejábamos a la espalda. Aun así, creo que el planteamiento es valiente. Un doble error, el gol a los dos minutos y medio… Otra vez es un varapalo para el planteamiento que teníamos en el partido. Aun así, creo que el equipo se ha repuesto muy bien. Hemos tenido tranquilidad. Hemos logrado, por momentos, justo después del gol, hundir al Atleti e intentar crear ocasiones. Luego hemos tenido mala fortuna con la acción con Sami. Jugando con diez, ahí nos han hundido un poco más. Nos han creado un poco de dudas. Al final, hemos tenido que hacer un cambio obligado. Creo que no ha sido una mala primera parte y el inicio de la segunda es muy bueno. Íbamos con confianza. Nos veíamos para crecer en el partido. El segundo gol es otro gol muy evitable, como el primero. Al final eso nos penaliza mucho. A pesar de ello, creo que el equipo no ha bajado la cabeza, ha seguido luchando. Hemos tenido dos ocasiones clarísimas de uno contra uno contra Lola. Pero, bueno, en esta ocasión no hemos sabido definirlas. La diferencia hoy es que, en los momentos más decisivos del partido, ellas han estado mucho más acertadas que nosotras. Entonces, estamos tristes porque queríamos y creíamos que podíamos conseguir algo. Nos veíamos con confianza. Nos llevamos mal sabor de boca. Pero la actitud y los esfuerzos del equipo sí son buenos. Estamos con buenas sensaciones. Ahora tenemos dos semanas de parón en las que tendremos un amistoso. Seguiremos intentando apretar, intentando mejorar. El primer objetivo, el número uno, ya se logró. Ahora hay que ponerse objetivos más ambiciosos porque el equipo quiere crecer y quiere acabar mejor”.

Dos semanas de parón. “El mayor orgullo para las jugadoras es representar a su selección nacional. De las jugadoras que tenemos, cuatro de ellas que se van a representar a sus selecciones y por supuesto que para ellas es algo muy, muy bonito. Encima están luchando por objetivos muy importantes para su país. Y las que nos quedamos aquí, vamos a trabajar para intentar mejorar. A jugadoras que a lo mejor han tenido menos protagonismo en los últimos partidos, intentar con el amistoso darles un poquito más de rodaje, que cojan mejores sensaciones. También aprovechar para dar un par de días libres seguidos, que al fin y al cabo las jugadoras también lo necesitan. Que pasen tiempo con la familia, tiempo para desconectar, para afrontar la última fase de la Liga con mucha energía y para seguir creciendo”.

Nuevos objetivos. “Aparte del crecimiento continuo, que eso para nosotras es muy importante, queremos cada vez intentar jugar mejor, cada vez ser más efectivas en nuestra presión, cada vez tener mejor trato de balón, las ideas más claras, sobre todo en campo contrario. Ahora ya tenemos esa permanencia, tercer año consecutivo seguido del Dépor en Liga F, estamos muy orgullosas, pero no nos vamos a relajar. Ahora lo que queremos es crecer. El objetivo inmediato es que tenemos a un equipo dos puntos por encima de nosotras, pues adelantar a ese equipo en cuanto podamos. Cada partido lo afrontaremos para intentar llevarnos los tres puntos y además intentar jugar lo mejor posible y que la gente que venga a vernos que disfrute. Así que de momento sería eso, ganar una posición en la tabla y e ir un poco partido a partido. Nos vamos a sentar y vamos a ver qué objetivos nos ponemos en función de cómo nos encontramos, cómo estamos y qué creemos que es realista para poder ir y luchar. Pero bueno, siempre va a ser crecimiento, no se va a relajar nadie hasta que no acabe la temporada, eso seguro”.