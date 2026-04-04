La previa | A Madrid con la permanencia matemática en el bolsillo

Paula Novo y Luany pugnan por el esférico en el encuentro de la primera vuelta entre Deportivo y Atlético de Madrid Carlota Blanco

El Deportivo seguirá un año más en Liga F. El tercero de forma consecutiva después de que en 2024 consiguiese el ascenso a la máxima categoría. La derrota del Alhama ElPozo ante la Real Sociedad (1-5), permite al conjunto dirigido por Fran Alonso viajar a Madrid para medirse al Atlético con la tranquilidad de tener la permanencia lograda de forma matemática.

Ahora, y una vez el objetivo principal se ha certificado, solo queda seguir mirando hacia arriba. Y para seguir escalando puestos, todo pasa por la capital. Allí se encontrará con un Atlético de Madrid que ya sabe lo que es dejarse puntos contra el Deportivo. En la primera vuelta no fue capaz de pasar del empate. La expulsión de Lauren Leal en el minuto 50 marcó el devenir del envite y el Dépor se aprovechó de la superioridad numérica merced a un tanto de Millene para devolver las tablas al electrónico, esas que había deshecho Gaby en el minuto 5.

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La situación no es urgente ni mucho menos. Atrás ha quedado ya el final de infarto al que el conjunto blanquiazul se tuvo que someter la temporada pasada. En el presente curso, la salvación se ha logrado a falta de seis jornadas para que la Liga F baje el telón.

Es precisamente esa paz la que permite al equipo coruñés mirar cara a cara a rivales de entidad como lo es el Atlético de Madrid, a pesar de la campaña marcada por la irregularidad. Un cambio de entrenador –Víctor Martín por José Herrera– y una montaña rusa de dinámicas. Así es la vida del combinado de la capital. Y al Deportivo le tocará lidiar esta mañana con una buena dinámica de su rival. Cuatro jornadas sumando de tres acumulan las rojiblancas. Cuatro triunfos, a los que hay que sumar uno más en las semifinales de Copa de la Reina ante el Costa Adeje Tenerife, con el debido chute de moral que supone meterse en la final por la pelea de un título.

Aun así, el objetivo de repetir Europa se ha complicado para la escuadra madrileña. La Real Sociedad ha mantenido el acelerador pisado y, con su victoria de ayer ante el Alhama (1-5), ha ampliado la distancia sobre el Atlético hasta los trece puntos.

Pero el Deportivo va a lo suyo. Y después de vencer al Eibar con una victoria más de corazón que de cabeza (2-1), la escuadra herculina busca ahora entrar en una dinámica positiva que permita cerrar la temporada con el mejor sabor de boca posible. Para ello podrá contar Fran Alonso con todas sus jugadoras, a excepción de las ausencias ya conocidas de Millene y Cris Martínez.

Poner el cerrojo

Tiene además el equipo herculino el reto de echar el cerrojo a su portería, sobre todo porque se mide mañana a uno de los conjuntos más letales en zona ofensiva merced a 51 tantos. El Dépor ha encajado en las últimas siete jornadas y no deja la portería a cero desde la goleada en Las Gaunas ante el DUX Logroño (0-4).

No obstante, la escuadra blanquiazul tiene ahora un arma poderosa que le permite mantenerse con vida en todos los partidos: Espe Pizarro. La delantera uruguaya sumó ante el Eibar su sexto tanto personal en lo que va de campaña, que, además, le permite erigirse como la máxima goleadora de la plantilla deportivista. Competirá cara a cara hoy con la artillería pesada del Atleti: Fiamma (9), Jensen (8), Luany (6) o Amaiur (6), entre otras.

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Tras el encuentro de hoy, el Deportivo tendrá dos fines de semana de parón internacional. Y como afirmó Fran Alonso en la rueda de prensa previa, ganar mañana supondrá mantenerse dos semanas con excelentes sensaciones y el tanque de la confianza lleno al máximo.