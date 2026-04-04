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Dépor Femenino

Espe Pizarro, convocada con Uruguay para tres partidos de la Liga de Naciones

La delantera charrúa lleva con el Dépor seis goles en 13 partidos en la Liga F 

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
04/04/2026 04:10
Espe Pizarro controla el esférico rodeada de jugadoras del Eibar
Espe Pizarro controla el esférico rodeada de jugadoras del Eibar
Patricia G. Fraga
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Nueva llamada de Uruguay para la delantera charrúa del Deportivo, Espe Pizarro, que ha sido convocada  para disputar tres partidos pertenecientes a la CONMEBOL Liga de Naciones.

La atacante deportivista se incorporará a la concentración del equipo nacional tras el partido del Dépor femenino en Alcalá de Henares ante el Atlético de Madrid de este domingo a las 17.00 horas. El primer encuentro tendrá lugar el viernes 10 de abril a las 16.00 (hora local) (23.00 horas de España) ante Perú en Cuzco. La siguiente cita será en El Alto el martes 14 a las 17.00 contra Bolivia, la medianoche del martes al miércoles en España. El último compromiso tendrá lugar en Montevideo, contra Chile, el sábado 18 de abril a las 18 horas locales, una de la madrugada en España. 

Celebración de Espe Pizarro tras su gol al Real Madrid

Espe Pizarro despega y permite al Deportivo alzar el vuelo

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Tras la disputa de tres encuentros Uruguay suma dos puntos y ocupa actualmente la octava posición en esta edición de la Liga de Naciones. La convocatoria para Espe, una más en esta campaña, sucede en un contexto dulce para la atacante, que ante la ausencia por lesión de Milene, se ha convertido en la principal referencia ofensiva de las blanquiazules. Lleva 13 partidos en esta temporada con el Dépor, 12 de ellos de titular y ha firmado seis dianas.

Su buen hacer la llevó a estar entre las candidatas a mejor jugadora del mes de febrero en la Liga F. Sonríe por fin en este 2026 la atacante uruguaya, a la que las lesiones no le estaban respetando desde su llegada al Deportivo, algo que había mermado su rendimiento. Primero una lesión en el muslo izquierdo, que le impidió comenzar la competición y posteriormente una dolencia en el recto femoral que cortó su progresión. Se ha desquitado en lo que llevamos de este 2026 y espera trasladar ahora su buen rendimiento en Liga F a su combinado nacional. 

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