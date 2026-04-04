El Alavés regresa a la Liga F, con una exdeportivista en sus filas
El cuadro vitoriano certifica el ascenso a la máxima categoría a falta de dos jornadas para que finalice la Primera Federación
Ya es oficial. El Alavés jugará en la máxima categoría del fútbol español en la temporada 2026-27. El conjunto vitoriano venció por 0-4 al CE Europa y certificó así su ascenso a Liga F. La escuadra dirigida por Andrea Esteban necesitaba al menos un punto para promocionar de forma matemática y ha sumado los tres.
Regresa así también a Primera División la exdeportivista Inés Altamira, que fue autora del tercer gol en el encuentro de esta mañana. La central de 31 años fichó por el Deportivo en 2021 y se erigió, durante tres campañas, como uno de los pilares indiscutibles del equipo. Disputó 93 encuentros oficiales con la elástica blanquiazul antes de, en 2024, fichar por el Alavés.
A la tercera ha sido la vencida. Las Gloriosas descendieron a la categoría de plata en la temporada 2022-23 y, un año más tarde, no fueron capaces de pelear por regresar al firmar un noveno puesto en Primera RFEF, a diez puntos del playoff de ascenso. Sin embargo, en la campaña pasada se quedaron a las puertas de volver. El conjunto babazorro quedó en segunda posición, igualado a puntos con el Alhama ElPozo que, con mejor golaveraje, terminó siendo equipo de Liga F. Ese mismo año, el Cacereño las eliminó en playoff con un 4-3 de resultado global en las semifinales.
Aun así, el club mantuvo la línea continuista del proyecto de las dos campañas anteriores y, con Andrea Esteban a los mandos, el Alavés ha logrado regresar a la máxima categoría del fútbol español y se medirá al Deportivo en el próximo ejercicio.