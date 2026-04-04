El Alavés regresa a la Liga F, con una exdeportivista en sus filas

Inés Altamira celebra su gol ante el CE Europa @AlavesFem

Ya es oficial. El Alavés jugará en la máxima categoría del fútbol español en la temporada 2026-27. El conjunto vitoriano venció por 0-4 al CE Europa y certificó así su ascenso a Liga F. La escuadra dirigida por Andrea Esteban necesitaba al menos un punto para promocionar de forma matemática y ha sumado los tres.

Regresa así también a Primera División la exdeportivista Inés Altamira, que fue autora del tercer gol en el encuentro de esta mañana. La central de 31 años fichó por el Deportivo en 2021 y se erigió, durante tres campañas, como uno de los pilares indiscutibles del equipo. Disputó 93 encuentros oficiales con la elástica blanquiazul antes de, en 2024, fichar por el Alavés.

Inés Altamira durante su etapa como jugadora del Deportivo ARCHIVO DXT

A la tercera ha sido la vencida. Las Gloriosas descendieron a la categoría de plata en la temporada 2022-23 y, un año más tarde, no fueron capaces de pelear por regresar al firmar un noveno puesto en Primera RFEF, a diez puntos del playoff de ascenso. Sin embargo, en la campaña pasada se quedaron a las puertas de volver. El conjunto babazorro quedó en segunda posición, igualado a puntos con el Alhama ElPozo que, con mejor golaveraje, terminó siendo equipo de Liga F. Ese mismo año, el Cacereño las eliminó en playoff con un 4-3 de resultado global en las semifinales.

Aun así, el club mantuvo la línea continuista del proyecto de las dos campañas anteriores y, con Andrea Esteban a los mandos, el Alavés ha logrado regresar a la máxima categoría del fútbol español y se medirá al Deportivo en el próximo ejercicio.