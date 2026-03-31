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Dépor Femenino

La reaparición de Henar como ‘fichaje’ para el tramo final

La mediocentro asturiana ya fue incluida en la convocatoria de los duelos ante Barcelona y Eibar, pero no tuvo minutos

Bea Arrizado
Bea Arrizado
31/03/2026 17:30
Henar en el encuentro de la primera vuelta ante el Levante
Henar en el encuentro de la primera vuelta ante el Levante
German Barreiros
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La vuelta de Henar se está haciendo esperar. La mediocentro del Deportivo sufrió a finales de noviembre una lesión en el tendón proximal del isquiotibial derecho que la tuvo apartada de la competición durante cuatro meses. El último partido que disputó fue ante el Sevilla (11 de noviembre) y, aunque su nombre ya volvió a aparecer en alguna convocatoria, todavía no ha sido posible verla sobre el césped en partido oficial.

Por segundo curso consecutivo, el Dépor tuvo que hacer frente a la baja de una jugadora llamada a ser importante en la medular del equipo. Y es que los problemas físicos se han cebado con la asturiana.

Ahora, parece que empieza a ver la luz al final del túnel. Estuvo en el banquillo en el encuentro ante el Barcelona, hace tres jornadas. No obstante, la exigencia del partido complicó su regreso. No viajó a Granada y volvió a aparecer en la lista de convocadas para el envite frente al Eibar, aunque una vez más, se quedó sin minutos. El resultado corto y la necesidad de sumar los tres puntos seguramente hayan sido las principales razones por las que Fran Alonso consideró que su retorno todavía debía esperar más.

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El próximo domingo (12.00 horas), Henar tendrá una nueva oportunidad, esta vez ante el Atlético de Madrid. Será el último duelo antes de que la Liga F vuelva a parar por una ventana internacional. Lo hará una vez más durante dos fines de semana que, a la mediocentro asturiana, le vienen de perlas para continuar con su puesta a punto.

Carga de minutos

Su ausencia durante cuatro meses obligó a Fran Alonso a alinear con asiduidad a las mismas jugadoras en la medular. Paula Gutiérrez, Lucía Martínez y Olaya Rodríguez pasaron a ser las únicas opciones naturales. Sobre todo por la nula confianza que generan al técnico blanquiazul jugadoras como Lía o Eva Dios. Así lo reflejan sus casilleros personales: la coruñesa ha disputado 96 minutos, mientras que la arousana ha sumado 127.

La Liga F encara su recta final y las tres futbolistas del centro del campo llegan con una carga de minutos notoria. Paula ha estado presente en las 24 jornadas que se han jugado hasta ahora; Olaya solo se ha perdido una —ante el Granada en la primera vuelta— y Lucía ha competido en 21. La vuelta de Henar puede suponer un alivio para Fran Alonso, que ve cómo suma una opción más de garantías para la medular, pero también para tres jugadoras que pueden ver aligerada su carga de minutos.

Vuelta de la capitana

Al regreso de Henar se suma también la posibilidad de que Cris Martínez despida la temporada con su vuelta a los terrenos de juego tras su maternidad. Tras dar a luz a finales de octubre, la lateral ya se ejercita sobre el césped de Abegondo.

La capitana del Deportivo continúa con su puesta a punto y la tranquilidad de tener la permanencia en el bote aumenta la viabilidad de que vuelva a tener minutos.

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