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Dépor Femenino

La previa | Mirar más alto pasa por no fallar para el Deportivo

En su último partido en casa hasta dentro de un mes, el Dépor recibe al Eibar, su inmediato perseguidor, con la salvación al alcance

Sergio Baltar
28/03/2026 04:10
Ainhoa Marín protege el balón ante Ona Batlle en el Deportivo-Barça
Ainhoa Marín protege el balón ante Ona Batlle en el Deportivo-Barça
Quintana
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El Deportivo, en busca de una primavera tranquila. El conjunto herculino recibe este sábado (18.00 horas, DAZN) a un rival directo como el Eibar. Visita el conjunto armero Riazor y, por lo tanto, tiene el conjunto blanquiazul la posibilidad de asestarle un golpe casi definitivo a un enemigo que se sitúa una posición por debajo, pero con seis puntos menos que serían nueve en caso de triunfo local.

Superar al Eibar permitía al Dépor dejar de mirar hacia atrás y, además, dejar casi sentenciada de manera matemática una permanencia en Liga F que, como apuntó el técnico deportivista, Fran Alonso, es “la prioridad número uno” del club.

“Vine aquí con el equipo en descenso, era difícil lo que conseguimos, sufrimos y lo pasamos mal. Con mucho trabajo y esfuerzo lo conseguimos. Este año teníamos claro que no sufrir era la prioridad número uno. Hasta que no esté conseguido matemáticamente, nunca nos vamos relajar. La evolución es innegociable, pero sí es cierto que el Eibar está un puesto por detrás, le meteríamos más puntos, daría confianza. Y una vez se consigue la salvación matemática, si se consigue, ahí diríamos que ya tenemos el objetivo y miraríamos a donde podemos llegar”, explicó el preparador madrileño en la rueda de prensa previa al choque celebrada ayer en Abegondo.

Rabia ante la derrota

Quiere además el conjunto herculino sacarse de encima el sabor de una dura derrota en los minutos finales en Granada (1-0) que borró de un plumazo las buenas sensaciones que el equipo dejó en la visita del Barça (0-2). “Fue un resultado duro. Creo que lo veníamos haciendo muy bien. Veníamos jugando bien contra rivales de mucha entidad. Estábamos muy contentas de la progresión. Fuimos a por los tres puntos, pero no estamos contentas con el partido que hicimos, sobre todo en el segundo tiempo. No competimos como debíamos haber competido”, reconoció el técnico.

Sin embargo, el fútbol (casi) siempre ofrece segundas oportunidades. Y más, en esta semana corta con apenas cinco días entre el encuentro disputado en la ciudad nazarí y la visita del Eibar. “Es una semana atípica. No recuerdo ninguna semana así. Con jornada entre semana sí, pero de lunes a sábado… No puedes entrenar con carga ningún día para las que jugaron y meter la carga didáctica… ha sido una semana desafiante, pero me ha gustado la reacción del equipo”, apuntó Alonso, que pondrá en liza un once relativamente similar al del último encuentro, con Espe Pizarro como una de las referencias ofensivas.

Será un partido especial para la extremo uruguaya, que se mide a su exequipo justo en el escenario donde anotó el gol del triunfo para el combinado armero en el último precedente entre ambos contendientes en A Coruña. Pero aquel Dépor era un equipo mucho menos consolidado en la categoría. El presente dictamina otra realidad y el Deportivo, en su último partido en casa antes de un nuevo parón de selecciones, quiere dejar a tiro de un punto la permanencia si el Alhama no suma y el Levante no gana.

Alineaciones probables

Deportivo: Inès Pereira; Samara, Barth, Raquel, Vera; Lucía Martínez, Paula Gutiérrez, Olaya; Ainhoa Marín, Marisa y Espe Pizarro.​

Eibar: Astralaga; Pachu, Etxezarreta, Carla Andrés, Bélem, Garazi; Iribarren, Adela Rico, Altonaga; Carmen Álvarez y Sara Martín.

Árbitra: María Gloria Planes (Murcia).

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