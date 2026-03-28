La crónica | Espe Pizarro y Olaya dejan la salvación matemática a solo un punto (2-1)

Olaya le arrebata el esférico a Pachu en el Deportivo-Eibar Patricia G. Fraga

El objetivo estaba claro. Dejar la permanencia prácticamente sellada de forma matemática pasaba por ganar hoy al Eibar. De hacerlo, el Deportivo obligaría a Levante y Alhama —los dos equipos que ocupan los puestos de descenso— a conseguir todos los puntos que quedan en juego para lograr la salvación, siempre y cuando las blanquiazules no sumasen más en los seis partidos restantes. Y así lo hizo el conjunto dirigido por Fran Alonso. Con remontada incluida (2-1).

Pisaba Riazor el equipo menos goleador de la categoría, con solo once dianas en su casillero en 23 partidos. Y aun así, hizo el primero con facilidad. Mientras el conjunto coruñés se asentaba en el encuentro a base de posesiones largas, el Eibar aprovechó un contraataque comandado por Carmen Álvarez para ponerse por delante, con un tanto obra de Iara Lacosta.

Pero no hay mejor forma para reponerse de un mazazo así que respondiendo pronto. A las armeras les dio tiempo a celebrar su diana y poco más. Porque cuando se dieron cuenta, su excompañera Espe Pizarro estaba haciendo de las suyas. Centro de Lucía Rivas y remate de espuela de la charrúa para devolver el empate. La ley del ex, dicen.

Sobre el verde se reflejaba la tabla clasificatoria a la perfección. Dos equipos de una "misma liga" peleando por tres puntos clave de cara a sellar la salvación. Las blanquiazules, después de vivir un encuentro lleno de imprecisiones en Granada, no paraban de escuchar la palabra "paciencia". Fran Alonso insistía a las suyas en que, una vez pisasen campo rival, tuviesen calma para elaborar. Era precisamente ese factor el que alejaba al conjunto herculino de aquella comodidad que había encontrado en jornadas anteriores.

No acompañó tampoco una primera mitad llena de interrupciones: una revisión por una posible tarjeta roja solicitada por Fran Alonso que no llegó a más que a eso, varias paradas por la entrada de las asistencias médicas y hasta una sustitución por la lesión de Carla Andrés.

Espina fuera

Mientras, el combinado herculino buscó abstraerse de todo lo que no tenía que ver con el balón. Y lo hizo al ritmo de Olaya. La asturiana puso el segundo tras una mala salida de balón de Astralaga, pisó área rival y no se lo pensó dos veces: derechazo directo al fondo de la red para quitarse la espina del gol, esa que se le había clavado desde el principio de temporada.

El tanto tranquilizó al Dépor. Con el marcador ya a su favor, buscó bajar las pulsaciones, minimizar los riesgos y hacer valer su ventaja. Las blanquiazules juntaron líneas y las triangulaciones entre Ainhoa, Paula Gutiérrez, Espe Pizarro y Lucía Martínez se convirtieron en el peor enemigo de las armeras. La escuadra dirigida por Iñaki Goikoetxea, hundida por completo en su propio campo, comenzó a perseguir sombras.

No iba a ser la tónica general de la segunda mitad. Al Eibar le hacía falta puntuar, sobre todo para cortar la mala racha de ocho derrotas seguidas. Así que dio un paso adelante en busca de, como mínimo, el empate. Al Deportivo le tocaba apretar los dientes para conservar el resultado.

El Eibar apretó y el equipo blanquiazul se empleó en defensa para no dejar ir tres puntos merced a una remontada trabajada. Eso, sumado a la calma para jugar el balón en los minutos finales, consolidó una victoria que deja la salvación matemática a un punto. Además de permitir al Deportivo encarar el duelo frente al Atlético de Madrid con el sabor más dulce posible.