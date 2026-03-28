Fran Alonso, exigente tras la victoria ante el Eibar: "La plantilla y la calidad del equipo dan para más"
El técnico insiste en mejorar, aunque subrayó la importancia de ganar después de que el conjunto armero se adelantase en el marcador
El Dépor ganó al Eibar, pero Fran Alonso no se marchó satisfecho del todo a casa. El técnico blanquiazul cree que el equipo no ha hecho el mejor partido y, aunque valora los tres puntos, insiste en que hay mucho margen de mejora.
Valoración. “Lo más importante era ganar. Veníamos de una derrota dura para el grupo. El objetivo era conseguir los tres puntos y lo hemos conseguido, pero no estamos contentas del todo con la actuación. Cuando jugamos en Ipurua hicimos buen partido y nos vinimos con una derrota injusta. Hoy no hemos estado finas, hemos tenido buenos minutos en la segunda parte, pero el Eibar nos lo ha puesto difícil. Es un equipo que defiende muy bien, son fuertes en los duelos y nos han hecho alguna que otra transición. Me quedo con la victoria, la actitud mental para poder remontar un partido que se ha puesto cuesta arriba desde el principio. Eso ha sido lo más meritorio, pero hay mucho margen de mejora”.
Goles en momentos clave. “Ha sido muy importante lograr eso. Quedaba mucho partido cuando nos metieron, nos veíamos muy sólidas, pero ha sido buena la reacción del equipo marcando rápido. No teníamos nervios, sabíamos que íbamos a poder encarrilar el partido. El Eibar es un equipo al que cuesta presionar arriba porque las tres centrales están muy separadas y tienen muy buen desplazamiento. Lo mejor ha sido que hemos remontado. Hay mucho margen de mejora. Creemos que el equipo debe jugar mejor. Desde mañana vamos a trabajar para eso. Estamos a solo un punto de todos los que conseguimos el año pasado, en ese aspecto estamos contentas”.
Espe Pizarro. “Es una jugadora que compite muy bien, tiene experiencia tanto internacional como en Liga F y nos da esa picardía que a veces nos falta en algún partido. Para nosotros es una jugadora muy importante. Ha sido una pena que no la pudiésemos tener en la primera vuelta, porque creo que si la hubiésemos tenido, el equipo estaría luchando por otros objetivos. Aun así, la temporada está siendo buena y va a ser incluso mejor. El poder salvarnos en abril, cuando el año pasado lo hicimos en la penúltima jornada, sería espectacular”.
Gol de espuela. “Lo ha hecho varias veces en los últimos reducidos, es algo que ha repetido esta semana. Fue ante su exequipo; cuando vino aquí a Riazor con el Eibar nos marcó, pero con el de hoy, la perdonamos”.
Liberación de Olaya tras su gol. “Es una jugadora que hace muchos esfuerzos, muchos repliegues. Trabaja mucho por el grupo, es una jugadora muy pasional, muy temperamental y muy expresiva. Cuando marca, lo celebra como lo hemos visto hoy. Llevaba sin ver puerta un tiempo y me alegra mucho que haya metido un gol. Estoy contento por ella y por el grupo. Pero, como digo, hay que mejorar”.
Ganar en Riazor. “Es muy importante. En el primer partido aquí empatamos contra el Tenerife y luego vinieron rivales muy difíciles como Real Madrid, Barcelona y Sevilla ante los que competimos muy bien. Era importante volver a ganar en Riazor, delante de nuestra gente. A ver si el equipo masculino gana y completa este fin de semana”.
Mirar arriba. “El principal objetivo era no sufrir este año y lo estamos consiguiendo. El segundo objetivo es conseguir la salvación matemática, hasta que se consiga, aquí no se va a relajar nadie. Una vez se consiga, veremos dónde estamos y por lo que podemos luchar. Queremos sumar más puntos, acabar más arriba en la tabla. Estamos a un punto de conseguir todos los que conseguimos el año pasado y es una marca que queremos batir con creces. Creemos que tenemos la capacidad y la plantilla para hacerlo”.
Atlético de Madrid y después, nuevo parón. “Después del Atlético de Madrid tendremos otro amistoso porque consideramos que dos semanas sin competición nos puede pasar factura. Ahora tenemos que afrontar el partido que nos viene, sabiendo que vamos a jugar contra un equipo que, aunque se ha descolgado, tiene aún opciones de meterse en puestos Champions. Son favoritas, pero a nosotras esa parte nos gusta porque no tenemos nada que perder. Podemos ir y ser valientes. Espero que podamos imponer nuestro fútbol y hacer un mejor partido del que hemos hecho hoy, que podamos hacer disfrutar más a la gente de lo que lo hemos hecho hoy. Porque la plantilla y la calidad del equipo dan para más”.