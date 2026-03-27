Fran Alonso: "Si se consigue la salvación matemática, ya miraríamos a donde podemos llegar"

Fran Alonso en la sala de prensa de Abegondo Javier Alborés

Fran Alonso, técnico del Deportivo, quiere dejar atrás las malas sensaciones con las que su equipo se fue de Granada. Para ello, el preparador madrileño pone el foco en la visita del Eibar (sábado, 18.00 horas), un rival que le precede en la clasificación y contra el que podría lograr la salvación matemática en Liga F, el gran objetivo: "Una vez la logremos, ya miraríamos a donde podemos llegar".

Derrota al final contra el Granada. “Fue un resultado duro. Creo que lo veníamos haciendo muy bien. Veníamos jugando bien contra rivales de mucha entidad. Estábamos muy contentas de la progresión, cada vez con más confianza. Fuimos a por los tres puntos, pero no estamos contentas con el partido que hicimos, sobre todo en el segundo tiempo. No competimos como debíamos haber competido. Estuvimos imprecisas y facilitamos las transiciones del rival. Tres de esas contras fueron ocasiones. No estamos contentas, pero lo bueno es que era lunes y jugamos el sábado. La semana es corta y tenemos una nueva oportunidad de maquillar errores que cometimos y recuperar esas sensaciones de crecimiento que el equipo está teniendo. El objetivo es conseguir la salvación matemática y los tres puntos son vitales. Queremos dar una alegría a la ficción. Hace buen tiempo y espero que la gente que vino ante el Barça vuelva y les podamos dar motivos para estar".

Motivación. “Vine aquí con el equipo en descenso, era difícil lo que conseguimos, sufrimos y lo pasamos mal. Con mucho trabajo y esfuerzo lo conseguimos. Este año teníamos claro que no sufrir era la prioridad número uno. Hasta que no esté conseguido matemáticamente, nunca nos vamos relajar. Nuestros valores son renacimiento constante, independientemente de la clasificación. Somos exigentes, apretamos mucho, cuando tenemos un buen partido somos más exigentes en el análisis. Cuando perdimos, nos centramos en el punto clave que puede mejorar pero sin dañar confianza. La evolución es innegociable y nunca nos vamos a relajar, pero sí es cierto que el Eibar está un puesto por detrás, le meteríamos más puntos, daría confianza. Y una vez se consigue la salvación matemática, si se consigue, ahí diríamos que ya tenemos el objetivo y miraríamos a donde podemos llegar. Pero asentar el equipo en Liga F es la prioridad número uno”.

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Jugar lunes y ahora sábado. "Es una semana atípica. No recuerdo ninguna semana así. Con jornada entre semana sí, pero de lunes a sábado… no puedes entrenar con carga ningún día para las que jugaron y meter la carga didáctica… ha sido una semana desafiante, pero me ha gustado la reacción del equipo. Nos ha dolido la derrota. Teníamos confianza de traer algo positivo”.

Menos afición por el viaje a Gijón del masculino. “Para nosotras y sobre todo ahora después de una derrota, diría que las necesitamos más que nunca. En el último partido, aunque al final no se pudo ganar, el equipo lo dio todo. Jugamos bien, tuvimos ocasiones y les costó hacernos daño. Entonces creo que una parte clave fue el apoyo de nuestra afición. Animaría a todos a que vengan, a que nos apoyen. Espero que vengan y juntos podamos celebrar una victoria”.

Competición discontinua. “Es una cosa un poco nueva. Siempre ha habido parón de selecciones, pero dos seguidos de dos semanas… para mí parar dos semanas puede ser desafiante desde el punto de vista condicional. Lo hemos solventado con amistosos, ya jugamos en el anterior, ahora lo mismo. Así las que no vayan con su selección pueden tener algo parecido a la competición. Nos los tomamos como si fuera un partido oficial. Ante el Oviedo fue un buen partido y sirvió para dar minutos a jugadoras que quizá no tenían ese ritmo y para que las que si lo tenían lo pudieran mantener. Tenemos varias opciones, pero todavía no lo tenemos cerrado. Sería para la segunda semana del parón”.