El Dépor apura la preparación del duelo ante un Eibar en decadencia

Sesión de entrenamiento de este martes en Abegondo RCDEPORTIVO

De lunes a sábado. El Deportivo apenas tiene tiempo para pensar en la derrota sufrida en Granada. Aunque Fran Alonso reconoció al término del encuentro que no fue un buen partido para las blanquiazules, el poco tiempo entre una jornada y otra no le permite reflexionar demasiado sobre lo ocurrido sobre el verde.

El próximo sábado (18.00 horas), el conjunto coruñés recibe al Eibar en Riazor. Solo cinco días después de haber jugado en tierras andaluzas. El equipo trasnochó en Granada y el martes regresó directamente a Abegondo, donde realizó la primera sesión de las tres programadas para preparar el encuentro ante la escuadra armera. Mañana, Fran Alonso dirigirá la segunda y, el viernes, día antes del partido, la última.

El propio técnico blanquiazul lamentaba, tras caer ante el conjunto nazarí, el poco tiempo entre un partido y otro: “No vamos a poder entrenar mucho, no vamos a poder cargar mucho. Intentaremos repasar el plan táctico del siguiente y corregir los errores que hemos cometido”.

Además, el pasado lunes, la mayoría de las jugadoras sufrieron un desgaste físico propio de la gran cantidad de minutos que estuvieron sobre el verde. Fruto de ello, puede que el entrenador madrileño opte por dar un giro al once inicial, ese que apenas sufre cambios salvo inconvenientes como problemas físicos o sanciones.

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Rival en apuros

El Eibar llegará a Riazor con la necesidad de poner freno a una inercia negativa. Ocho derrotas consecutivas acumula el equipo dirigido por Iñaki Goikoetxea.

Su última victoria data del 10 de enero, cuando venció al Alhama en Murcia (0-1). Preocupa además su poca producción ofensiva. Y es que desde aquel triunfo, solo ha sido capaz de marcar dos goles: uno ante el Madrid CFF (1-3) y otro al Badalona (2-1).

De seguir en esa dinámica, el Eibar podría acabar sumido en una lucha de la que parecía haberse salvado. Pisará Riazor con una distancia de ocho puntos sobre el descenso. Y teniendo en cuenta que todavía quedan 21 puntos en juego, salir de A Coruña con los tres puede ser crucial para las armeras.

Mientras, el Dépor busca no alargar a tres las jornadas sin conocer la victoria y enterrar con un triunfo las dudas que sembró en Granada.