Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor Femenino

El Dépor apura la preparación del duelo ante un Eibar en decadencia

El equipo blanquiazul, con el tiempo justo para cocinar el plan del encuentro del próximo sábado 

Bea Arrizado
Bea Arrizado
25/03/2026 19:35
Sesión de entrenamiento de este martes en Abegondo
Sesión de entrenamiento de este martes en Abegondo
RCDEPORTIVO
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

De lunes a sábado. El Deportivo apenas tiene tiempo para pensar en la derrota sufrida en Granada. Aunque Fran Alonso reconoció al término del encuentro que no fue un buen partido para las blanquiazules, el poco tiempo entre una jornada y otra no le permite reflexionar demasiado sobre lo ocurrido sobre el verde.

El próximo sábado (18.00 horas), el conjunto coruñés recibe al Eibar en Riazor. Solo cinco días después de haber jugado en tierras andaluzas. El equipo trasnochó en Granada y el martes regresó directamente a Abegondo, donde realizó la primera sesión de las tres programadas para preparar el encuentro ante la escuadra armera. Mañana, Fran Alonso dirigirá la segunda y, el viernes, día antes del partido, la última.

El propio técnico blanquiazul lamentaba, tras caer ante el conjunto nazarí, el poco tiempo entre un partido y otro: “No vamos a poder entrenar mucho, no vamos a poder cargar mucho. Intentaremos repasar el plan táctico del siguiente y corregir los errores que hemos cometido”.

Además, el pasado lunes, la mayoría de las jugadoras sufrieron un desgaste físico propio de la gran cantidad de minutos que estuvieron sobre el verde. Fruto de ello, puede que el entrenador madrileño opte por dar un giro al once inicial, ese que apenas sufre cambios salvo inconvenientes como problemas físicos o sanciones.

Lía en el encuentro entre Deportivo y Barcelona

La poca profundidad de banquillo condena al Deportivo en Granada

Más información

Rival en apuros

El Eibar llegará a Riazor con la necesidad de poner freno a una inercia negativa. Ocho derrotas consecutivas acumula el equipo dirigido por Iñaki Goikoetxea.

Su última victoria data del 10 de enero, cuando venció al Alhama en Murcia (0-1). Preocupa además su poca producción ofensiva. Y es que desde aquel triunfo, solo ha sido capaz de marcar dos goles: uno ante el Madrid CFF (1-3) y otro al Badalona (2-1).

De seguir en esa dinámica, el Eibar podría acabar sumido en una lucha de la que parecía haberse salvado. Pisará Riazor con una distancia de ocho puntos sobre el descenso. Y teniendo en cuenta que todavía quedan 21 puntos en juego, salir de A Coruña con los tres puede ser crucial para las armeras.

Mientras, el Dépor busca no alargar a tres las jornadas sin conocer la victoria y enterrar con un triunfo las dudas que sembró en Granada.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Sesión de entrenamiento de este martes en Abegondo

El Dépor apura la preparación del duelo ante un Eibar en decadencia
Bea Arrizado
Lía en el encuentro entre Deportivo y Barcelona

La poca profundidad de banquillo condena al Deportivo en Granada
Bea Arrizado
Fran Alonso tras la derrota en Granada

Fran Alonso: "Hay muchas lecciones en este partido, hemos estado muy imprecisas"
Bea Arrizado
Lucía Martínez en el encuentro entre Granada y Deportivo

El 1x1 de la derrota del Dépor en Granada: Lucía se multiplica e Inês falla por arriba
Bea Arrizado