La poca profundidad de banquillo condena al Deportivo en Granada

Lía en el encuentro entre Deportivo y Barcelona Quintana

El Deportivo se volvió de Granada con las manos vacías. Lo hizo además de una forma dolorosa. Porque las blanquiazules ya saboreaban un punto cuando Laura Pérez se lo arrebató en el minuto 90. No sumar no es algo determinante de cara a la lucha por la permanencia. El conjunto coruñés tiene la salvación prácticamente sellada. En juego quedan 21 puntos y el equipo blanquiazul mantiene una distancia de catorce con respecto a la zona marcada en rojo. No obstante, la derrota en Granada provocó que la plantilla se marchase con “un mal sabor de boca”, tal y como reconoció Fran Alonso al término del partido.

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Lo cierto es que las ocasiones brillaron por su ausencia. Al menos así fue hasta que la escuadra nazarí pisó el acelerador en la segunda mitad. El Dépor se desdibujó y Fran Alonso se quedó sin apenas opciones para dar un giro de guion.

En el banquillo había una portera y seis jugadoras de campo: Yohana, Artero, Elena Vázquez, Bárbara, Magaia, Monteagudo y Lía. No había rastro de una Henar que sí había estado en la lista de convocadas en el encuentro ante el Barcelona, pero se quedó sin minutos. Tampoco de las futbolistas del filial, habituales en el primer equipo. Lucía Rivas, Paula Novo y Redru fueron titulares en el partido frente a As Celtas el sábado pasado y no viajaron a tierras andaluzas.

De esta forma, el margen de maniobra del técnico deportivista se redujo de forma significativa. Así fue que solo realizó cuatro cambios, a pesar de que la dinámica en la que se encontraba el Dépor pedía a gritos un giro de guion. Hizo ingresar a Bárbara en el minuto 60, en detrimento de Marisa. Pero la zaragozana no pudo incidir en el partido. Tampoco lo logró Lía, que contó con siete minutos y otros ocho de tiempo extra para tratar de convencer a Fran Alonso.

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Las sustituciones reflejaron la poca profundidad del armario del Deportivo. La mitad de ellas llegaron en el tiempo extra: Elena Vázquez y Magaia entraron en el 90+2 por Raquel y Ainhoa. Se quedaron sin minutos Artero y una Monteagudo a la que le está costando recuperar el protagonismo que tenía antes de sufrir la rotura en la fascia del pie derecho.

Poca participación

Fran Alonso ha asentado un once inicial. Salvo inconvenientes —sanciones o lesiones—, el entrenador madrileño ha dado con once jugadoras que rinden a un buen nivel. Sin embargo, cuando el partido exige un cambio, la participación desde el banquillo llega a cuentagotas.

Más allá de las indiscutibles, los casilleros particulares de las habituales suplentes reflejan su poco protagonismo. Futbolistas como Lía (96) o Eva Dios (127) apenas entran en los planes del equipo; otras como Artero (731) o Bárbara (714) han perdido minutos de forma significativa con respecto a la campaña pasada.

Mientras tanto, el refuerzo invernal que llegó para tapar la baja de Millene, Magaia, todavía no parece convencer lo suficiente como para ser un cambio tempranero, ni mucho menos para entrar como titular. La adaptación a una competición como la Liga F requiere tiempo. Y el Dépor, con el trabajo hecho merced al colchón de catorce puntos con respecto al descenso, lo tiene.