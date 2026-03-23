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Dépor Femenino

Lucía Rivas y Redru repiten con España sub-19 y apuntan al Europeo

Ambas se concentrarán con el combinado nacional para preparar la Ronda 2 de clasificación al Campeonato de Europa

Bea Arrizado
Bea Arrizado
23/03/2026 18:02
Lucía Rivas trata de dejar atrás a Esther Martín-Pozuelo en el encuentro entre Deportivo y Sevilla
Lucía Rivas trata de dejar atrás a Esther Martín-Pozuelo en el encuentro entre Deportivo y Sevilla
German Barreiros
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David Aznar continúa afinando el grupo con el que disputará el Campeonato de Europa sub-17 que tendrá lugar en Bosnia y Herzegovina. El seleccionador ha vuelto a citar a dos jugadoras del Deportivo: Lucía Rivas y Paula Redruello 'Redru'. 

El combinado nacional se concentrará en Las Rozas desde el lunes 30 de marzo hasta el miércoles 1 de abril para realizar unas sesiones de entrenamiento que sirven como preparación para la Ronda 2 de clasificación al Europeo. Hungría (domingo 12 de abril a las 12.00 horas), Irlanda del Norte (miércoles 15 a las 12.00 horas) y Portugal (sábado 18 de abril a las 18.00 horas) son los rivales de España, encuadrados en el grupo A7.

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Actualmente, España sub-19 es la defensora del título. Primero, luchará por estar nuevamente en el torneo; después, por mantenerse como actual campeona. El Campeonato de Europa se desarrollará del 27 de junio al 10 de julio. Serán los siete líderes de cada uno de los grupos los que acompañarán al anfitrión en esa fase final.

Tanto Lucía Rivas como Redru apuntan a estar en la lista definitiva. En el caso de Rivas, se estrenó en una convocatoria de la sub-19 en enero de 2026. Desde esa, su nombre ha aparecido en todas las citaciones. Su irrupción en Liga F no deja indiferente a nadie, ni siquiera al seleccionador nacional, que vuelve a reclamar su presencia.

Mientras, Redru continúa inmersa en la dinámica del primer equipo, a pesar de contar con ficha del filial. De hecho, en partidos puntuales, actúa con el Dépor B, que pelea por la permanencia en Segunda Federación.

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