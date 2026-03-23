La previa | El Dépor busca en Granada el cuarto triunfo lejos de Riazor

Ainhoa en la acción del primer gol del Deportivo ante el Granada Carlota Blanco

Las tornas se han virado. El Deportivo, ese equipo al que le costaba un mundo y parte del otro puntuar lejos de Riazor, ahora encuentra acomodo como visitante. Tanto que esta tarde (19.30 horas) buscará en tierras andaluzas su cuarta victoria a domicilio en lo que va de temporada. Todas ellas conseguidas de forma consecutiva.

Delante tendrá a un Granada que, en la segunda vuelta ha pisado el acelerador a fondo. Su buen hacer no solo se refleja sobre el verde, sino también en la clasificación. El conjunto dirigido por la ex entrenadora del Deportivo, Irene Ferreras, ya es séptimo merced a 32 puntos.

El rendimiento del equipo nazarí ha trazado una línea ascendente en cuanto Ferreras ha logrado asentar su idea de juego. Tanto que, de los últimos ocho partidos, ha ganado seis, ha empatado otro –contra el Atlético de Madrid– y tan solo ha perdido uno –ante el Barcelona–.

Mientras, el Deportivo vive sumido en una espiral de buenas sensaciones que tratará de convertir en puntos después de no poder hacerlo ante el líder de la Liga F. Para ello, Fran Alonso cuenta con la plantilla al completo, a excepción de Millene y Cris Martínez: "Intentamos proteger muchísimo a la jugadora y creo que en estos momentos, toquemos madera, estamos teniendo mucha suerte. Bajas son solamente las que ya conocemos de Millene y Cris, que ahora está empezando su proceso de entrenamiento, pero el resto están disponibles".

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El técnico blanquiazul tiene claro que será un partido complicado. Sobre todo porque desde la pasada campaña, el Granada se ha convertido en un equipo acostumbrado a ganar: "Hace dos años era un rival que luchaba por el descenso, pero el año pasado fue el equipo revelación de la temporada. Adquirieron esa costumbre de ganar".

Primera vuelta

El Deportivo ya sabe lo que es arrebatarle los tres puntos al equipo granadino. En la primera vuelta, la escuadra coruñesa fue capaz de mostrar una de sus mejores versiones y transformar su superioridad sobre el verde en goles. Una estelar Ainhoa Marín, que terminó firmando un doblete, comandó la victoria en la primera vuelta. De hecho, el Granada fue su última víctima.

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Ahora, el conjunto herculino tiene la oportunidad de sumar de tres y acercarse a la puntuación que logró en todo el curso pasado, tal y como explicó Fran Alonso: "Estamos a cuatro puntos de lograr todos los puntos que conseguimos el año pasado y quedan todavía ocho partidos".