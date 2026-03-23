La crónica | Casi lo tenías, Dépor (1-0)

Barth se va al suelo para arrebatarle el esférico a Manoly en el encuentro entre Granada y Deportivo Liga F

Casi lo tenía el Deportivo. Igual que casi tenía Inês en su poder el esférico que terminó en el fondo de la red sobre la bocina. Porque el electrónico no se movió hasta el minuto 90, cuando Laura Pérez aprovechó una mala salida de la meta lusa para hacer el 1-0 definitivo.

Si algo tiene este Deportivo, es que se siente liberado de cualquier complejo que pudo atormentarle en su día. La presión que pudo suponer verse sumido en la pelea por el descenso no permitió que las blanquiazules se liberasen sobre el verde. Ahora, sin esa losa que las oprimía, parecen otras.

Tardó más bien poco el conjunto dirigido por Fran Alonso en tomar el mando de las operaciones. Como suele ser habitual, lo hizo a través de la posesión. En unos primeros compases marcados por el respeto mutuo, el Dépor se esmeró en sacar el balón de una forma limpia. Desde Inês hasta Marisa. El Granada le hizo saber desde bien pronto que no sería tan sencillo y poco a poco fue creciendo en la presión.

Pero el Dépor ya es un equipo valiente y, sobre todo, con las ideas claras. Aun así, todo se nublaba en tres cuartos del campo rival. La mejor de las noticias era la invisibilidad de Sonya Keefe y Laura Pérez. Las dos jugadoras más peligrosas del equipo local estaban sobre el verde, pero su protagonismo era nulo merced al rigor táctico de las blanquiazules. Ordenadas en defensa e intensas en una presión capaz de incomodar al Granada. Mucho.

A falta de Keefe y Laura, apareció Lauri. O más bien, se multiplicó. La mediocentro fue la encargada de animar el juego de su equipo y anular las combinaciones duraderas del conjunto herculino. Toda la precisión que el Deportivo era capaz de poner sobre el terreno de juego para superar las líneas de presión se difuminaba en los últimos metros. Y esa falta de clarividencia fue el principal obstáculo para que las visitantes se adelantasen en el marcador antes del descanso.

Las tornas se giraron tras el paso por vestuarios y al Granada le empezaron a salir las cosas. Y merced a ello comenzó a acumular ocasiones de gol: un disparo rozando el palo de Laura Pérez, un golpeo de Andrea Gómez que frenó Inês y un cabezazo de Manoly que se marchó desviado. Tres oportunidades en apenas cinco minutos que le hicieron saber al Dépor que para salir con los tres puntos no podía ceder ni un mínimo. Se dio cuenta el conjunto herculino y equilibró la balanza a tiempo.

No tardó Fran Alonso en dar un paso adelante y tocar el once inicial. Cumplida la hora, hizo ingresar a Bárbara en detrimento de una Marisa peleona que desesperó a Jujuba con su juego de espaldas. Y con la entrada de la zaragozana, Espe Pizarro se ubicó como nueve.

Partido cerrado

A punto estuvo de cambiarlo todo el FVS Challenge tras un planchazo de Alba Pérez, que ya tenía tarjeta amarilla, sobre Lucía Martínez. Sin embargo, la colegiada del partido desestimó la petición del Deportivo. Y con su decisión, se salvó el Granada. Y se nubló el Dépor. Tanto que el campo pareció inclinarse hacia la meta defendida por Inês Pereira.

Blanca Muñoz aprovechó una internada por banda derecha para sacar un golpeo potente que se topó con el palo corto como única oposición. Fue lo más cerca que estuvo alguna de las jugadoras de mover el electrónico. Hasta que apareció Laura Pérez, sobre la bocina, para sacar rédito de una mala salida de Inês y hacer el 1-0. Sin tiempo de reacción, el Deportivo se quedó a punto de sumar. Pero se marchó de Granada de vacío.