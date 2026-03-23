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Dépor Femenino

Fran Alonso: "Hay muchas lecciones en este partido, hemos estado muy imprecisas"

El técnico del Deportivo reconoce que, a pesar de tener el control en la primera mitad, el equipo apenas ha sido capaz de generar 

Bea Arrizado
Bea Arrizado
23/03/2026 22:49
Fran Alonso tras la derrota en Granada
Fran Alonso tras la derrota en Granada
RCDEPORTIVO
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Tras la derrota en Granada, Fran Alonso reconoció que no ha sido el mejor partido del equipo, sobre todo por las imprecisiones continuas de sus jugadoras. Aun así, el técnico blanquiazul confía en corregir los errores y sumar los tres puntos en el siguiente encuentro, ante el Eibar. 

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Valoración del partido. “Es un partido en el que hemos estado bastante imprecisas. Hemos leído mejor el primer tiempo, en el segundo, creo que ya no. Hemos intentado ir a por el partido con más corazón que cabeza. Nos han hecho mucho daño en la transición. Al final nos sabe muy mal, es una derrota que llega en el 88 y te vas con un mal sabor de boca. Aun así, creo que hay muchas lecciones para el siguiente partido, porque hemos estado muy imprecisas. No ha sido un buen partido para nosotras”.

Puntos clave en la primera parte. “Hemos tenido casi todo el control, pero en realidad no hemos creado apenas peligro ninguno de los dos equipos. Ha sido un partido en el que los dos equipos lo intentamos, pero bueno, sin mucho acierto. En el segundo tiempo nos han hecho daño en la transición. No sé exactamente qué ha podido pasar, lo tengo que ver. No sé si ha sido la fatiga, pero no llegábamos a las ayudas, nos encontraban la espalda... Está bien el ser agresivas y el presionar alto, pero hoy creo que podríamos haber sobrevivido algunos momentos en bloque, recuperar energía... Pero el ímpetu de las jugadoras por intentar ganar el partido creo que hoy nos ha costado. Como digo, no es un buen partido. Llevábamos muy buena dinámica y hoy es probablemente uno de los partidos que más lecciones nos deja. Hay que corregir las cosas rápidamente porque nos viene un partido en casa que para nosotras es clave contra un rival directo. Hoy es lunes y jugamos el sábado, así que hay que recuperarse rápido”.

Semana atípica, partido lunes y sábado. “Ahora lo más importante es recuperarnos porque es un partido en el que ha habido muchísimos esfuerzos. No vamos a poder entrenar mucho, no vamos a poder cargar mucho. Trataremos de repasar el plan táctico del próximo partido y, sobre todo, corregir errores que creo que hemos cometido hoy, aunque es diferente equipo, en cuanto a formación, el Eibar tiene algunas similitudes. Estamos muy ilusionadas por poder darle una alegría a nuestra afición y conseguir los tres puntos”.

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