El 1x1 de la derrota del Dépor en Granada: Lucía se multiplica e Inês falla por arriba

Lucía Martínez en el encuentro entre Granada y Deportivo RCDEPORTIVO

Estas son las notas de las jugadoras del Deportivo tras la derrota en Granada (1-0).

La crónica | Casi lo tenías, Dépor (1-0) Más información

INÊS PEREIRA (3)

Ayudó al equipo a salir de la presión, pero midió mal en la salida que provocó el gol de Laura Pérez.

SAMARA ORTIZ (5)

Sufrió cuando Laura Pérez se cambió de banda. Antes, estuvo más que correcta. Vio en primera fila cómo la extremo del Granada le ganaba la partida por arriba para hacer el único gol del partido.

MERLE BARTH (6)

Se fue entonando con el paso de los minutos, sobre todo en defensa. Providencial al corte. Erró algunos pases en la salida de presión.

RAQUEL GARCÍA (5)

Con paciencia para sacar el balón jugado, pero no terminó de estar cómoda en defensa.

VERA MARTÍNEZ (6)

Condicionada desde el minuto 21 por una tarjeta amarilla. Aun así, fue capaz de evitar las internadas de Laura Pérez por banda derecha.

LUCÍA MARTÍNEZ (7)

La mejor del Dépor. Incansable en defensa, recorrió kilómetros y apareció constantemente para complicar las combinaciones del conjunto nazarí. Clave en la salida de presión del equipo.

PAULA GUTIÉRREZ (4)

Discreta. Buscó dar apoyos a sus compañeras en la salida de balón, pero estuvo menos cómoda de lo habitual.

OLAYA RODRÍGUEZ (4)

Incómoda durante todo el partido. Apretó la salida de balón del Granada, pero no estuvo fina con el balón en sus botas.

ESPE PIZARRO (4)

Su partido más discreto de las últimas jornadas. Apenas logró entrar en contacto con el esférico. Probó un tímido disparo desde fuera del área.

AINHOA MARÍN (5)

Menos incisiva de lo habitual. Sus compañeras no la encontraron y, sin su participación, al Dépor le cuesta un mundo crear peligro.

MARISA GARCÍA (5)

Actuó como apoyo constante merced a su juego de espaldas. Con él, terminó desesperando a las centrales del Granada. Provocó la tarjeta amarilla de Alba Pérez.

Los cambios

BÁRBARA LATORRE (3)

No logró influir.

LÍA MUÍÑO (3)

Falta de ritmo.

ELENA VÁZQUEZ (S.C.)

Sin tiempo para cambiar el partido.

HILDAH MAGAIA (S.C.)

Apenas pudo entrar en contacto con el balón.