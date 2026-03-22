Fran Alonso: "Estamos a cuatro de lograr todos los puntos que conseguimos el año pasado"

Fran Alonso en rueda de prensa RCDEPORTIVO

El Deportivo juega mañana. Lunes (19.30 horas). Una jornada atípica para las blanquiazules, pero beneficiosa después del desgaste físico que supuso jugar ante el Barcelona. Fran Alonso cree que la plantilla atraviesa un buen momento y, aunque analiza al Granada como un equipo que se ha acostumbrado a ganar, confía en poder salir de tierras andaluzas con los tres puntos.

Semana larga para el equipo. "Nos ha dado un día extra de trabajo, nos ha dado un día extra de descanso, entonces pudimos cargar un poquito más, sabiendo que íbamos a tener el viernes día libre. Creo que nos ha venido bien, pero la respuesta te la daré mañana al final del partido. Pero vamos, veo al equipo muy bien, veo al grupo con mucho foco, con muchísimas ganas, con muchísimo hambre y con ganas de seguir creciendo. Mañana es una oportunidad nueva que tenemos de intentar ganar, que como no pudimos ganar el último partido, pues el hambre se multiplica".

Granada. "Hace dos años era un rival que luchaba por el descenso, pero el año pasado creo que fue el equipo revelación de la temporada. Hicieron una temporada espectacular, llegaron a semifinales de Copa de la Reina y lo mejor que tiene el equipo es eso que adquirieron, es esa... se acostumbraron a ganar. Es un equipo que compite muy bien y que se acostumbró a ganar. Es cierto que perdieron algunas jugadoras importantes, pero creo que se han reforzado bien. La columna vertebral, jugadoras como Lauri, como Laura, como Jujuba, siguen estando ahí, siguen estando en muy buena forma. Son jugadoras de muchísima calidad y es un equipo muy peligroso. Para mí no es ninguna sorpresa que estén ahí arriba y sabemos que va a ser un partido muy, muy difícil para nosotras. Pero, como digo, estamos muy contentas con nuestra preparación, con cómo estamos evolucionando como equipo, nos sentimos con mucha confianza. Cada vez creo que competimos mejor con rivales de entidad superior o rivales de, como decimos, nuestra liga. Estamos a cuatro puntos de lograr todos los puntos que conseguimos el año pasado y quedan todavía ocho partidos, así que bueno, queremos sumar los máximos puntos posibles y queremos que sea una temporada para que todo el deportivismo diga 'qué buena temporada ha sido'. Por eso trabajamos todos los días y este partido es la primera oportunidad que tenemos para intentar eso, traernos los tres puntos para A Coruña".

Bajas. "Esa es otra de las cosas por las que tengo que dar gracias a cómo trabaja el staff, tanto la parte de preparación física, servicios médicos y todo el staff técnico. Intentamos proteger muchísimo a la jugadora y creo que en estos momentos, toquemos madera, estamos teniendo mucha suerte. Bajas son solamente las que ya conocemos de Millene y Cris, que ahora está empezando su proceso de entrenamiento, pero el resto están disponibles".

Tres partidos a domicilio con victoria. "Es algo que nos da mucha moral, como ya hemos dicho muchas veces, era la asignatura pendiente del equipo. Nuestra primera vuelta en casa fue espectacular, pero creo que la primera vuelta fuera de casa fue muy mala. Analizamos las posibles causas. En realidad, no sabíamos por qué pasaba, pero bueno, las cosas que hemos cambiado ligeramente, sí que hemos tenido esa fortuna de los tres partidos que llevamos este año, hemos ganado los tres y nos da mucha moral. El no tener ese aspecto psicológico de jugar fuera, sentir esa debilidad... Ahora nos sentimos tan a gusto como nos sentimos en casa. Además, tenemos la suerte de que siempre hay muchos aficionados del Deportivo que se desplazan a todos los sitios donde vayamos. Es increíble, la verdad, siempre nos sentimos apoyadas. Tenemos esa confianza y ojalá que podamos aumentar esa racha a cuatro partidos. La confianza la tenemos, pero vamos a jugar contra un equipo que está ahí arriba y que está muy en forma. Sé que va a ser muy difícil, pero las ganas y la confianza las tenemos".