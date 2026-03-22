Ainhoa, la incombustible que vuelve a amenazar al Granada

Ainhoa en la acción del primer gol del Deportivo en la victoria ante el Granada en el mes de diciembre Carlota Blanco

Ainhoa Marín no descansa. Ni rota, ni baja el ritmo, ni desaparece de los onces. De hecho, es inusual verla abandonar el terreno de juego. Tanto que la extremo del Deportivo se ha convertido en un rara avis en la Liga F. Es la futbolista de campo con más minutos disputados en lo que va de campeonato. Suma 1.963, una cifra que habla de regularidad, de resistencia y también de la confianza que ha depositado en ella Fran Alonso en las 22 jornadas ya consumidas. Solo Claudia Ramos, del Costa Adeje Tenerife, y Lauri, del Granada, se acercan (mucho) a su registro, pero ninguna logra alcanzarla.

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En un calendario cada vez más exigente y en un fútbol en el que las rotaciones son ya casi una obligación, Ainhoa representa lo contrario. Una continuidad total que no entiende de descansos, ni de lesiones y mucho menos de la posibilidad de realizar cinco cambios. No le afecta. Siempre está. Siempre suma. Y casi siempre decide. Su presencia constante en el frente de ataque blanquiazul la ha convertido en una pieza estructural. La ‘14’ ha evolucionado en su juego y ya es algo más que puro vértigo cuando contacta con el esférico, independientemente de si recibe en zonas favorables o no. Un curso más, la barcelonesa vuelve a ser el primer recurso del que echa mano el Deportivo para intentar acercarse a la portería rival. Sus carreras, tan largas como imprevisibles, funcionan. Y así lo reflejan las matemáticas.

Más allá de los puntos sobre la zona de descenso, Ainhoa ha sido crucial en sensaciones y en números. Porque los tiene. Cinco goles en liga, dos más que en toda temporada pasada, confirman su crecimiento en el último tercio del campo. Sin embargo, la cifra lleva congelada desde diciembre. Un detalle que añade un punto de intriga al duelo de este lunes a las 19.30 horas.

Ainhoa no ve portería desde finales del año pasado. Y lo curioso es que su último gol fue precisamente ante el Granada. Aquel día firmó un doblete que se tradujo en el 2-0 para el Deportivo. Una actuación contundente que marcó la diferencia y que seguro que dejó huella en un conjunto nazarí que está vez la vigilará desde más cerca.

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Desde entonces, su aportación ofensiva ha seguido siendo notable en trabajo, desborde y presencia, pero el gol se le resiste. Tres meses después, el calendario le ofrece una especie de círculo perfecto: volver a enfrentarse a su última víctima.

El contexto no puede ser más sugerente. El Deportivo necesita seguir sumando para optar a algo más en los últimos meses y el Granada aparece como una oportunidad y un desafío real. En ese escenario, Ainhoa Marín vuelve a situarse en el foco. Por lo que juega, por lo que aporta y por lo que le falta por dar.

Incombustible en los minutos, decisiva en los momentos, la extremo blanquiazul encara el partido con una doble misión en el horizonte. La primera, mantener su condición de imprescindible y seguir superando sus propios registros en Primera División. La segunda, más ambiciosa, romper de nuevo ese hechizo que arrastra desde hace más de tres meses.