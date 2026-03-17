Y 44 días después... Magaia pudo debutar con el Deportivo

Magaia debutó en partido oficial con el Deportivo ante el Barcelona RCDEPORTIVO

Hubo que esperar. Quizás más de lo que el deportivismo esperaba. Pero el pasado domingo, por fin, Hildah Magaia realizó su debut con la elástica blanquiazul. El escenario no pudo ser mejor: en Riazor, ante la atenta mirada de más de 4.000 personas y frente al Barcelona. Con el tiempo extra incluido, la delantera sudafricana tuvo 16 minutos para dejar sus primeros destellos como jugadora del Deportivo.

La entidad herculina hizo oficial su fichaje un 30 de enero. Casi un mes más tarde, Magaia aterrizó en tierras coruñesas y el club realizó su presentación oficial. En ella, la atacante explicó que la demora de su llegada se debió a temas burocráticos: "Fue un poco frustrante, ya conocemos cómo van los procesos burocráticos, llevan su tiempo. Tuve que ser paciente".

Magaia, ansiosa por debutar con el Dépor: "Fue un poco frustrante, he tenido que ser paciente" Más información

El parón internacional todavía le obligó a esperar más. No obstante, Magaia pudo disfrutar de sus primeros minutos con el Dépor en el amistoso ante el Oviedo. Partió como titular y, aunque no fuese de forma oficial, estrenó su cuenta goleadora con un remate a placer tras un pase de Lucía Martínez.

Con la vuelta de la Liga F llegó su debut en partido oficial. La sudafricana saltó al campo en el minuto 83 en sustitución de una Marisa derrotada a nivel físico. El marcador ya reflejaba el 0-2 que sería definitivo y, a pesar de que el Barcelona apenas dejó opciones al Deportivo en el tramo final, Magaia, que se ubicó como 9, dejó algunas pistas de lo que puede aportar a la escuadra blanquiazul.

Juego de espaldas

No tiene la corpulencia de Marisa. Ni seguramente el talento de Millene. Pero la nueva delantera del equipo coruñés demostró tener una toma de decisión más que correcta. Recibió varios balones de espaldas y los descargó con buen criterio. También apretó la salida de balón del Barça.

Se le vio tímida, seguramente fruto de lo imponente que puede ser debutar en Riazor con 4.359 personas mirando y ante el mejor equipo del mundo. Aun así, fue capaz de hacer buenos todos los balones que pasaron por sus botas.

Con ella, Fran Alonso gana una baza más en la parcela ofensiva, esa que se vio resentida con la baja de larga duración de Millene.