La contención al Barcelona, un reto al alcance de solo unos pocos

Vera le gana la posición a Carla Julià en el encuentro entre Deportivo y Barcelona Quintana

Una derrota digna. El Deportivo consiguió eso a lo que aspiran todos los equipos cuando es el Barcelona el rival al que se enfrentan. El conjunto dirigido por Fran Alonso se alió con Riazor para recuperar una solvencia que el líder de la Liga F amenazó desde el primer minuto de partido.

Entre el rigor táctico a la hora de defender, los esfuerzos físicos y un brillante partido de Inês Pereira, la escuadra coruñesa abandonó el feudo blanquiazul sin los tres puntos, pero con una dignidad que el Barça suele tirar por tierra. Tanto que solo hay cinco equipos en lo que va de competición liguera que han sido capaces de recibir menos de tres goles con firma culé: Espanyol, Granada, Costa Adeje Tenerife, Alhama ElPozo y, desde el pasado domingo, el Deportivo. Todos ellos tienen en común el mismo resultado: 2-0 a favor de la escuadra catalana.

En otro panorama que merece ser mencionado aparte, entró la Real Sociedad en la novena jornada. El conjuto txuri-urdin recibió al Barça en Zubieta y se quedó con los tres puntos merced a una diana de Edna Imade –ahora jugadora del Bayern Múnich– desde el punto de penalti. Es, por ahora, el único equipo que consiguió arrebatarle el triunfo al equipo comandado por Pere Romeu.

Más allá de ese partido, las blaugranas no bajaron la exigencia. Entre sus resultados del presente ejercicio aparecen goleadas que reflejan su superioridad: 8-0 al Alhama ElPozo, 1-8 al Athletic Club, 0-5 al Sevilla, 0-6 al Atlético de Madrid, 12-1 al Madrid CFF o 4-0 al Real Madrid, su perseguidor en la tabla.

Por eso, el objetivo del Deportivo no era otro que recuperar la honradez que se había dejado en el Johan Cruyff –donde encajó ocho goles en la primera vuelta en apenas 45 minutos–, mantener la valentía que ha logrado convertir en su identidad en 2026 y alimentar las buenas sensaciones.

Con gasolina mejor

Las blanquiazules siguieron el plan de partido a rajatabla: apretar los dientes para soportar los vendavales culés, aprovechar las posesiones y vaciarse a nivel físico.

El fuelle duró una hora de reloj. Más de lo que le ha durado a muchos otros equipos de Liga F. Y cuando las fuerzas flaquearon, el Barcelona aprovechó para imprimirle otro ritmo al partido. Uno al que solo sus jugadoras pueden acceder.

Las ayudas defensivas que habían contribuido a mantener la portería de Inês a cero comenzaron a llegar tarde. Después, a ni siquiera aparecer. Y como afirmó Fran Alonso al término del encuentro, eso, contra futbolistas de la calidad de las blaugranas, condena demasiado.

Fran Alonso: "En cómputo general, es un partido para estar orgulloso de mis jugadoras" Más información

Precedente sentado

Más allá del resultado, el Deportivo se demostró a sí mismo que su techo está mucho más arriba de lo imaginado. El nivel mostrado ante equipos de la zona noble de la tabla desvela una forma de competir que permite al equipo aspirar a más. La concentración mantenida durante los 90 minutos frente a Real Madrid o Barcelona en Riazor ha de ser el objetivo a lograr en todas las jornadas de la competición.

Que el conjunto herculino haya conseguido reducir los ocho goles del duelo de la primera vuelta tiene dos lecturas claras: la primera, que la versión mostrada en Barcelona se alejaba mucho de la realidad del equipo; la segunda, que a este Deportivo hay que exigirle, porque ya ha demostrado ante "los grandes" de la competición ser capaz de dar más.