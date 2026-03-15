Fran Alonso: "En cómputo general, es un partido para estar orgulloso de mis jugadoras"

Fran Alonso en el encuentro entre Deportivo y Barcelona Quintana

Al término del encuentro ante el Barcelona, Fran Alonso se plantó en la sala de prensa de Riazor lleno de orgullo. El esfuerzo físico y mental de sus jugadoras obligó al Barcelona a sacar a toda la artillería y, aun así, el resultado estuvo lejos de ser abultado (0-2). El técnico blanquiazul tiene claro que, a pesar de la derrota, el equipo sale reforzado.

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Valoración. “Estamos decepcionadas con el resultado, pero era algo esperado. Estamos jugando contra el mejor equipo del mundo. Tengo mucho orgullo por mis jugadoras, han hecho un esfuerzo descomunal. Había ayudas constantes durante todo el campo, les ha costado mucho. Han tenido que entrar en el minuto 60 algunas de las mejores jugadoras del mundo, han tenido que sacar toda la artillería. Es para estar orgulloso de nuestro equipo. Hemos notado, sobre todo en el segundo tiempo, la fatiga. Las ayudas ya no llegaban. Y claro, cuando no llegan ayudas contra jugadoras de esa calidad, es casi imposible. Pero bueno, es un paso hacia adelante. Creo que hemos estado con las ideas claras. A pesar del resultado, creo que nos ha dado muchísima moral para afrontar los partidos que quedan con mucha confianza, con muchas ganas y creencia de que lo vamos a hacer muy bien de aquí a final de temporada”

Ocasiones. “No vas a tener muchas contra el Barça. Hemos tenido dos que podíamos haber marcado, un uno contra uno de Bárbara… En cómputo general, es un partido para estar orgulloso de mis jugadoras; lo han dado todo. Las jugadoras que han entrado desde el banquillo nos han dado esa energía que nos faltaba. Es un partido que, a pesar de la derrota, es para sentirse orgulloso. No estamos contentas porque no ganamos, pero sí que es para estar muy orgullosas”.

Ritmo e intensidad. “Ya en los tres partidos que llevamos fuera de casa hemos cambiado el chip. El equipo es muy valiente. El Barça presiona muy bien desde intermedias, es uno de los equipos que mejor presiona, son muy agresivas. Hemos sido valientes para sacar el balón jugado ante su presión. El equipo cada vez se siente más cómodo. Es nuestra segunda temporada seguida en Liga F y estas son experiencias buenísimas para n nosotras, nos ayudan mucho de cara al futuro, sobre todo cuando somos capaces de competir a este nivel”.

Espe Pizarro en la medular. “Hemos estado trabajando toda la semana. Las mediocentros o las interiores en este partido tenían que dar muchísimas ayudas. Luego eran las que, con balón, a lo mejor con llegadas de segunda línea, nos podían dar muchas acciones de peligro. Esa era una de las maneras en que nosotros creíamos que le podíamos hacer daño al Barça. Olaya ha tenido unas molestias durante la semana, ha logrado entrenar en las dos últimas sesiones, pero sabíamos que no estaba para 90 minutos. Espe nos daba mucho ahí. Ha tenido un muy buen partido, jugadoras como Espe da igual dónde las pongas porque lo van a hacer bien. Vive el fútbol, compite siempre al máximo”.

Ventaja de jugar el lunes tras el desgaste físico. “Sí, porque sobre todo las que jugaron todos los minutos van a estar cansadas. Los esfuerzos han sido brutales. En el primer tiempo, con esas ayudas, no hemos permitido al Barça que moviera el balón rápido. En el segundo, ya sin las ayudas, nos podían girar y ahí sí que le han metido mucho más ritmo y eso ha contribuido a nuestra fatiga. Así que sí, el partido un lunes es raro, pero creo que ese día extra nos va a venir bien para recargar baterías. El equipo está muy bien de moral; llegábamos en el mejor momento y, a pesar de la derrota, no nos afecta de manera negativa, todo lo contrario”.

Afición. “Nos gustaría que repitiesen. Las jugadoras tenían muy claro que querían impresionar a la afición, ninguna ha escatimado esfuerzos. Eso lo hacemos porque es nuestro trabajo, nuestro escudo, lo vivimos. Pero cuando el campo se ve así con tanta gente, son especiales. Ojalá que se repita este aforo. Creo que la gente puede estar orgullosa, no es un resultado abultado. Les invito a que vuelvan, que nos apoyen porque creo que quedan muchas alegrías de aquí a final de temporada”.