El 1x1 de la derrota del Deportivo ante el Barcelona: Inês vuelve a brillar bajo palos

Inês Pereira en el encuentro entre Deportivo y Barcelona Quintana

Estas son las notas de las jugadoras del Deportivo en la derrota sufrida a manos del Barcelona (0-2).

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INÊS PEREIRA (8): Volvió a dejar claro que se crece ante retos de magnitud. Dejó intervenciones de mucho mérito para mantener al equipo con vida. No pudo hacer nada en ninguno de los dos goles.

SAMARA ORTIZ (6): Contundente para frenar a Salma Paralluelo en sus continuas internadas por banda. Mostró una buena versión defensiva.

MERLE BARTH (6): Inició los saques de portería con la intención de salir con el balón jugado. Dudó en alguna ocasión, pero logró salir airosa.

RAQUEL GARCÍA (6): Comandó la línea defensiva, ordenada mientras el tanque de gasolina del equipo estuvo lleno. Cortó una jugada providencial cuando Fenger encaraba sola a Inês.

VERA MARTÍNEZ (6): Se fue entonando con el paso de los minutos. Sufrió en los primeros compases con las internadas de Carla Julià, pero terminó controlando a la canterana del Barcelona.

LUCÍA MARTÍNEZ (7): Incansable en las ayudas en el centro del campo. Su despliegue físico se convierte en clave en partidos como el de hoy. Terminó acusando el cansancio.

PAULA GUTIÉRREZ (5): No fue su mejor partido. Sufre cuando el Deportivo no tiene la posesión. Se vació para buscar soluciones en ataque.

ESPE PIZARRO (7): Actuó como interior para tratar de reducir el juego por dentro del Barcelona y lo hizo con éxito. Su garra le permitió robar balones peligrosos.

BÁRBARA LATORRE (6): Tuvo un mano a mano ante Gemma que pudo suponer el 1-0. No escatimó esfuerzos para tratar de pisar área rival. Fue el primer cambio.

AINHOA MARÍN (6): Una vez más, buscó ser la referencia ofensiva del Deportivo. Cuando las fuerzas flaquearon, el equipo intentó enviarle algún balón en largo para crear alguna transición peligrosa.

MARISA GARCÍA (6): No tenía una tarea sencilla como única punta del ataque. Bajó algún balón peligroso y entorpeció la salida del Barcelona.

Los cambios

OLAYA RODRÍGUEZ (6). Entró con ganas de buscar el gol.

HIDALH MAGAIA (5): Tímida en su debut en partido oficial con el Dépor.

PAULA MONTEAGUDO (s.c.): Sin apenas tiempo para participar.

LÍA MUÍÑO (s.c.): Intentó algún uno contra uno.

MARINA ARTERO (s.c.): No pudo influir en el encuentro.