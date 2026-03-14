La previa | Riazor para frenar al torbellino blaugrana

Ainhoa Marín en el encuentro ante el Sevilla, último disputado en Riazor German Barreiros

Tres semanas después, el Deportivo vuelve a Liga F. La afición blanquiazul ha tenido que esperar un mes exacto para regresar a Riazor. Y lo hará para presenciar el mayor reto del equipo herculino. Delante del Dépor se colocará un Barcelona al que muchos entrenadores califican como "el mejor equipo del mundo", entre ellos, Fran Alonso.

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La película parece repetirse. Al igual que ocurrió en la primera vuelta, el conjunto dirigido por Pere Romeu pisará el verde con ganas de sangre después de tropezar el pasado jueves en el partido de ida de Copa de la Reina ante el Badalona Women (0-0). En la novena jornada de Liga F, el Barça cayó por primera y única vez en la temporada –al menos por ahora–, ante la Real Sociedad (1-0). Un fin de semana más tarde se desquitó de la derrota a manos del Deportivo (8-0).

Lo de esta mañana no va de revancha. Sobre todo porque arrebatar los tres puntos a un equipo que siempre parte con ellos en su bolsillo dada su superioridad está más próximo a la utopía que a la realidad. El partido de este domingo va de asentar unas sensaciones que el Dépor ha logrado instaurar desde principios de año. 10 puntos de 18 posibles y una imagen más que decente ante un Real Madrid que sufrió para ganar en Riazor (2-4). Mantener la línea será el reto.

Números de líder

El Barcelona no solo copa el primer puesto de la competición liguera. También lidera varias de las estadísticas más significativas.

Ewa Pajor, con 16, y Claudia Pina, con 15, están en lo más alto del ránking de máximas goleadoras; nadie asiste más que Mapi León –que no estará por una lesión de tobillo–, con siete pases de gol, a pesar de ser central.

Fran Alonso analizó en la rueda de prensa que, para evitar el descalabro de la primera vuelta, todo pasa porque al Dépor le dure el balón. No obstante, arrebatarle la posesión al equipo culé es algo que ningún conjunto ha logrado en lo que va de Liga F. Así es que mantienen una media de un 77% de posesión por partido. Y merced a ella son capaces de someter al rival a un desgaste continuo, tanto físico como mental, que suele tener como resultado una goleada blaugrana.

El propio Pere Romeu reconocía en declaraciones previas al viaje hacia tierras coruñesas que quitar el balón a sus jugadores no es una tarea sencilla: "El Dépor es un equipo que intenta jugar más en corto que en largo, quiere ser protagonista con la posesión, es un equipo alegre, con jugadoras en el mediocampo y arriba con buen criterio de la pelota. Pero nosotras tenemos un porcentaje de posesión muy alto".

Banquillo amplio

Durante el parón de selecciones, el Deportivo recuperó a Henar, que podrá tener sus primeros minutos tras la lesión en un examen exigente. También podrá estrenarse en partido oficial una Hildah Magaia que ya se estrenó como goleadora en el amistoso ante el Oviedo Vetusta.

Tendrá un banquillo más corto el Barcelona. Que no peor. No estarán en Riazor jugadoras habituales en el once titular del equipo catalán como Cata Coll, Mapi León o Aitana Bonmatí, que continúan sus procesos de recuperación. Pero sí lo harán estrellas del fútbol mundial como Kika Nazareth o Caroline Graham, a pesar de que arrastraban molestias físicas.

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Sobre el verde del feudo blanquiazul y enfundada en la elástica blanquiazul estará una Espe Pizarro que ya sabe lo que es marcarle al Real Madrid y que se perdió el partido de la primera vuelta por lesión. La charrúa viene de marcar dos goles en dos encuentros en el parón internacional y buscará seguir alargando el buen momento, tanto personal como colectivo.