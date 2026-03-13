Fran Alonso: "Nunca es buen momento para enfrentarse al Barça, pero si lo hay, es ahora"

Fran Alonso en el partido entre Deportivo y Levante Germán Barreiros

Ganas de competir y de hacerlo contra "el mejor equipo del mundo". Eso es lo que ha reflejado Fran Alonso en la rueda de prensa previa al duelo contra el Barcelona (domingo, 12.00 horas en Riazor). El técnico blanquiazul reconoce que la posibilidad de puntuar pasa por tener un buen trato de balón, saber sufrir y no perder la concentración en ningún momento.

Estado del equipo tras dos semanas de parón. "Estamos muy bien, muy ilusionadas, nos fuimos al parón después de una victoria importantísima fuera de casa y luego logramos tener un amistoso contra un equipo que nos dio muy buen partido, con muchísima intensidad, ninguno de los dos equipos tuvo lesiones, creo que nos sirvió muchísimo. Ese partido también nos sirvió para que jugadoras a las que les falta un poco de ritmo competitivo o que habían vuelto de lesión cogieran importantes minutos, así que creo que estamos en un muy buen momento y muy ilusionadas para un partido contra uno de los mejores equipos del mundo, si no el mejor. Es en nuestra casa, espero que vaya a venir muchísima gente, estamos muy ilusionadas de probarnos contra ellas".

Preparación de cara al partido. "Primero tenemos que asumir que es un partido en el que vamos a sufrir, tenemos que salir al campo preparadas para sufrir, preparadas para hacer muchísimos esfuerzos constantes. Es un equipo que tiene muchísimo ritmo de juego. Los reinicios son muy rápidos, hay muy pocos momentos para descansar, a no ser que tengamos buen trato de balón, a no ser que tengamos posesiones largas. Por ahí va nuestra preparación: intentar minimizar su potencial, que es muy difícil, y luego, en los momentos que tengamos, intentar hacerles daño en las pocas debilidades que tienen. Sobre todo en momentos con balón, intentar imponer nuestro juego, sabiendo que es muy difícil porque tienen una presión desde intermedias muy agresiva y es un equipo muy difícil de superar. Además, en duelos son muy ganadoras. Sabemos la dificultad, pero para nosotras es un partido muy bonito, creemos que estamos en el mejor momento de la temporada y queremos probarnos ahora contra el mejor equipo del mundo".

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Momento ideal para recibir al Barcelona. "Sí, por supuesto. Son tres puntos con los que, cuando empieza la liga, nunca cuentas. El Barça a lo mejor pierde un partido o ninguno por año. Sabemos que es un partido donde todo el mundo nos da como perdedoras, pero sí que es cierto que estamos en un momento donde solo tenemos a una lesionada, Millene, el resto del equipo está todo en forma y es bastante buena noticia para nosotras. Estas tres semanas, a pesar del parón internacional, han entrenado como si hubiera competición todas las semanas, así que estoy muy contento con la actitud de las jugadoras, de las ganas que tienen de jugar. Si hay un buen momento, porque creo que nunca es un buen momento para enfrentarte al Barça, pues es ahora. Estamos bien de confianza, estamos bien de lesiones y creo que cada vez tenemos más asimilado nuestro modelo de juego. Por supuesto que tenemos que hacer ajustes porque no creo que seamos capaces de imponer nuestro modelo de juego contra el Barça, pero tenemos poco que perder y mucho que ganar, así que ir, ser valientes e intentar que la afición que vaya se sienta orgullosa de la actitud, del corazón y, ojalá, de la calidad del equipo".

Plan propuesto. "El partido pasa por estar muy concentradas durante los 100 minutos o lo que dure el partido. Es un equipo que le mete muchísimo ritmo, da muy pocas opciones, reinicios rápidos de saques de banda, de faltas, de sacar de puerta, da muy pocas opciones al rival a descansar y eso, tanto físicamente como mentalmente, puede ser muy peligroso. Tenemos que saber que cuando estemos en fase defensiva vamos a tener que sufrir, pero luego creo que el partido pasa por tener buen trato de balón, por tener posesiones, intentar que sean largas. Por supuesto que habrá momentos a lo mejor donde, tras recuperación, podamos transitarles. Creo que eso es algo en lo que nosotras somos muy buenas. Todo pasa por intentar que el balón nos dure, si solo son despejes que van otra vez a ellas, pues vamos a sufrir muchísimo y ahí va a ser muy muy difícil conseguir algo positivo".

Empate del Barça en la ida de Copa de la Reina. "El partido de ayer tiene muchas connotaciones. La principal es el terreno de juego, un césped artificial donde ellas no están acostumbradas a jugar, y creo que eso ya condiciona el resto de factores. Pero sí es cierto que cuando un equipo que está acostumbrado a ganar todos los partidos y a golear tiene un traspiés, estoy seguro de que para ellas un empate se siente como una derrota. Normalmente no hay relajación en el siguiente partido. Lo pudimos comprobar en el partido de ida, donde nosotras estuvimos muy mal, ellas estuvieron muy bien, los goles que metieron fueron de una calidad espectacular, les salía todo. Es un equipo que tiene muchísima calidad, muchísimos recursos, aunque roten, las jugadoras que pueden entrar son todas de primer nivel. Si están enchufadas, es mucho más difícil. Pero nosotras nos centramos en nosotras mismas. Nos esperamos el partido más difícil que podamos tener en Riazor, entonces ya sabemos que vamos a sufrir, sabemos que vamos a tener muchísimos momentos sin balón en los que vamos a tener que hacer muchísimos esfuerzos, tanto físicos como mentales, de no perder la concentración, pero para eso nos hemos preparado, estamos preparadas para ello y deseando ponerlo en práctica. Enfrente de nuestra afición, ya han venido otros rivales muy buenos, como por ejemplo el Real Madrid hace unas semanas, y creo que el equipo dio una muy buena imagen, hasta merecimos un poquito más. Al final se perdió, pero creo que el público que vino a vernos estaba orgulloso del equipo y apreció lo que intentamos. Este partido queremos que sea algo parecido, el equipo lo va a dar todo y ojalá que podamos sacar algo positivo".