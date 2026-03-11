Mi cuenta

Espe Pizarro: "No lo veo como una revancha porque sabemos que el Barça no es nuestro rival"

Asegura estar contento por su buen momento de forma, tras recuperarse de las lesiones que la mermaron al principio de curso 

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
11/03/2026 14:14
Espe Pizarro presiona a Marques en el encuentro entre Deportivo y Sevilla
Espe Pizarro presiona a Marques en el encuentro entre Deportivo y Sevilla
Germán Barreiros
La delantera charrúa Espe Pizarro, que se encuentra en un gran momento tanto con el Dépor femenino como con su selección, recibió este miércoles el premio Estrella Galicia como mejor jugadora del mes de febrero. 

Importancia del galardón. Para mí es un premio al esfuerzo que he hecho desde que no he podido jugar por las lesiones. Quería volver a este nivel y la verdad es muy satisfactorio. 

¿Cómo ha sido ese periodo con lesiones? Difícil al principio, sobre todo porque venía a un club nuevo en el que tenía mucha ilusión, al que quería ayudar con mi juego y no lo pude hacer durante toda la primera parte. Fue complicado, pero después de Navidades volví bien, estoy contenta y ojalá lo pueda seguir haciendo. 

Ines Pereira con Portugal

Las jugadoras del Dépor también brillan con sus respectivas selecciones

Regreso tras el parón liguero. Creo que sabemos los partidos a los que tenemos que apuntar y los que no podemos fallar. Estamos convencidas de eso. El parón nos marcaba en este caso tres victorias en los últimos cinco partidos.

Claves para que no ocurra lo mismo ante el Barça que en la primera vuelta. Sabemos que el Barça es un partido muy complicado que ha goleado a la mayoría de Liga F, pero bueno, para mí los partidos hay que jugarlos. Pienso que si jugamos un encuentro como equipo, las cosas pueden ser mucho más fáciles.

¿Ánimo de revancha? (El Dépor perdió 8-0 con el Barça en la primera vuelta). No lo veo como una revancha porque sabemos que el Barça no es nuestro rival. Los rivales a los que tenemos que apuntar son otros, con los que no podemos fallar. Si fallamos en alguno en la primera vuelta, creo que esos son los rivales a los que tenemos que tener, como se dice en Uruguay, con la sangre en el ojo. Obviamente, al Barça no queremos poner las cosas fáciles y ojalá que sea así.

Mensaje a la afición de cara al duelo contra el Barça.  En el partido contra el Real Madrid se notó una unión entre ellos y nosotras muy bonita. Te hace las cosas mucho más fáciles. Ojalá nosotras podamos competirle bien al Barça para que estén ilusionados y que también ellos nos alienten de la forma en la que lo han hecho, para que a nosotras nos sea más fácil jugar.

