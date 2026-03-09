Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor Femenino

El Dépor afronta cinco sesiones para preparar el "partido más difícil"

El equipo blanquiazul recibe al Barcelona el próximo domingo a las 12.00 horas

Bea Arrizado
Bea Arrizado
09/03/2026 19:05
Entrenamiento del Deportivo
Entrenamiento del Deportivo
RCDEPORTIVO
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Vuelve la Liga F. Y lo hace después de dos fines de semana de parón. El Deportivo regresará al verde de Riazor, el que no pisa desde hace un mes, con el objetivo de recuperar las buenas sensaciones bajo el calor de la afición blanquiazul. No obstante, el reto es el más vertiginoso de la temporada, porque llega al feudo coruñés el todopoderoso Barcelona (domingo a las 12.00 horas). El líder, en la primera vuelta.

Fran Alonso ha dirigido este lunes la primera de las cinco sesiones programadas para terminar de perfilar los detalles del plan con el que tratará de frenar al líder de la competición. El equipo herculino encara así la última semana de las tres que ha tenido para preparar el partido frente al Barcelona, con un amistoso incluido: el pasado viernes, el Dépor visitó la Ciudad Deportiva El Requexón y disputó un encuentro que sirvió para mantener el ritmo competitivo. Las blanquiazules vencieron (1-3) y jugadoras como Henar o Magaia aprovecharon para coger ritmo de cara al regreso de la Liga F.

El técnico deportivista no pudo contar con las tres internacionales: Espe Pizarro, Marisa García e Inês Pereira. Todas ellas aprovecharon el parón de selecciones para alargar sus rachas personales. La delantera charrúa regresará a tierras coruñesas tras marcar dos goles, al igual que la jugadora cedida por el Real Madrid. Por su parte, la meta lusa jugó uno de los dos partidos clasificatorios para el Mundial de 2027 y no solo mantuvo su portería a cero, sino que también paró un penalti en el tiempo extra ante Finlandia.

Ines Pereira con Portugal

Las jugadoras del Dépor también brillan con sus respectivas selecciones

Más información

Tras el triunfo ante el Oviedo, Fran Alonso aseguró que afrontarán el encuentro ante el Barcelona sin temor, aunque con respeto: “Vamos a ir sin miedo, sabiendo que es el partido más difícil que podemos tener, tenemos que estar casi perfectas y que el rival no esté a su mejor nivel para sacar algo”.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Entrenamiento del Deportivo

El Dépor afronta cinco sesiones para preparar el "partido más difícil"
Bea Arrizado
Hida Magaia, en un entrenamiento con el Dépor

Triunfo del Dépor en el amistoso ante el Oviedo con estreno goleador de Magaia (1-3)
Bea Arrizado
Ines Pereira con Portugal

Las jugadoras del Dépor también brillan con sus respectivas selecciones
Bea Arrizado
Paula Monteagudo, en la sala de prensa de Abegondo

Paula Monteagudo: "Siento este club como parte de mi hogar y familia"
Zeltia Regueiro