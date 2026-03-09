El Dépor afronta cinco sesiones para preparar el "partido más difícil"

Entrenamiento del Deportivo RCDEPORTIVO

Vuelve la Liga F. Y lo hace después de dos fines de semana de parón. El Deportivo regresará al verde de Riazor, el que no pisa desde hace un mes, con el objetivo de recuperar las buenas sensaciones bajo el calor de la afición blanquiazul. No obstante, el reto es el más vertiginoso de la temporada, porque llega al feudo coruñés el todopoderoso Barcelona (domingo a las 12.00 horas). El líder, en la primera vuelta.

Fran Alonso ha dirigido este lunes la primera de las cinco sesiones programadas para terminar de perfilar los detalles del plan con el que tratará de frenar al líder de la competición. El equipo herculino encara así la última semana de las tres que ha tenido para preparar el partido frente al Barcelona, con un amistoso incluido: el pasado viernes, el Dépor visitó la Ciudad Deportiva El Requexón y disputó un encuentro que sirvió para mantener el ritmo competitivo. Las blanquiazules vencieron (1-3) y jugadoras como Henar o Magaia aprovecharon para coger ritmo de cara al regreso de la Liga F.

El técnico deportivista no pudo contar con las tres internacionales: Espe Pizarro, Marisa García e Inês Pereira. Todas ellas aprovecharon el parón de selecciones para alargar sus rachas personales. La delantera charrúa regresará a tierras coruñesas tras marcar dos goles, al igual que la jugadora cedida por el Real Madrid. Por su parte, la meta lusa jugó uno de los dos partidos clasificatorios para el Mundial de 2027 y no solo mantuvo su portería a cero, sino que también paró un penalti en el tiempo extra ante Finlandia.

Tras el triunfo ante el Oviedo, Fran Alonso aseguró que afrontarán el encuentro ante el Barcelona sin temor, aunque con respeto: “Vamos a ir sin miedo, sabiendo que es el partido más difícil que podemos tener, tenemos que estar casi perfectas y que el rival no esté a su mejor nivel para sacar algo”.