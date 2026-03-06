Mi cuenta

Dépor Femenino

Triunfo del Dépor en el amistoso ante el Oviedo con estreno goleador de Magaia (1-3)

Las blanquiazules aprovecharon para mantener el ritmo competitivo ante el parón de selecciones

Bea Arrizado
Bea Arrizado
06/03/2026 18:14
Hida Magaia, en un entrenamiento con el Dépor
Hida Magaia, en un entrenamiento con el Dépor
RCD
Ante el parón internacional y la falta de competición oficial durante dos fines de semana consecutivos, el Deportivo disputó esta tarde un encuentro amistoso frente al Oviedo, colista de Primera Federación (categoría de plata), que se saldó con victoria blanquiazul (1-3).

Celebración del Dépor ante el DUX Logroño

El Deportivo afronta el parón liguero con los deberes hechos

El partido sirvió para que el conjunto blanquiazul mantuviese el ritmo competitivo, así como para que futbolistas como Henar disputasen sus primeros minutos tras dejar atrás una lesión de larga duración. De hecho, la asturiana partió como titular. Al igual que lo hizo Hildah Magaia, refuerzo invernal, que se estrenó con gol.

El Deportivo no tardó en adelantarse en el electrónico. Pasado el minuto 10, Bárbara hizo el 0-1, resultado con el que ambos conjuntos se marcharon a vestuarios. Ya en la segunda mitad, Eva Dios e Hildah Magaia encarrilaron la victoria deportivista. Sheila maquilló el electrónico en la recta final.

