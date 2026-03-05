Mi cuenta

Dépor Femenino

Paula Monteagudo: "Siento este club como parte de mi hogar y familia"

La canterana compareció tras su renovación hasta 2027 y se mostró feliz de seguir de la mano del Dépor

05/03/2026 13:25
La canterana Paula Monteagudo compareció en la sala de prensa del Dépor Training Center tras confirmarse su renovación hasta 2027 con el Deportivo. 

Antes de dar paso a la jugadora, Kevin Cabado, director deportivo, analizó la ampliación de contrato de la viguesa: "Es un día de satisfacción para todos. Paula lleva muchos años con nosotros, ha crecido de la mano del Dépor. Lo mejor está por venir, como decía ella. Cumpliendo todas las etapas, demuestra a las niñas de abajo que se puede llegar y sin apurar los plazos. Ya está al cien por cien de la lesión y ojalá queden muchos momentos juntos".

Continuidad en el Dépor. "Muy contenta y feliz por cumplir muchos años aquí. Siento este club como parte de mi hogar y familia y, cuando puedes estar donde quieres estar, no hay mayor satisfacción". 

Lesión. "Ya recuperada, cogiendo un poco el ritmo del equipo y con ganas de ir sumando minutos, aportar y ayudar al equipo en todo lo que sea posible".

Parón internacional. "En la situación que sea, voy a intentar trabajar lo máximo posible. A las futbolistas nos gusta tener competición, pero los parones nos ayudan a desconectar y meter más trabajo físico. Veníamos de una buena dinámica, de enganchar varias victorias fuera de casa, y este parón viene un poco en un momento en el que nos veíamos muy bien. Pero son cosas de la competición. Al final, el parón es para todos los equipos igual y hay que aprovechar ese tiempo para mejorar pequeñas cosas para seguir dando alegrías a nuestra gente".

Análisis de la temporada. "Empezamos muy bien y luego encadenamos una racha negativa, pero el equipo se está recomponiendo. Es un buen momento, hay que aprovechar esto, coger impulso. Quiero hacer un llamamiento a la afición para que se anime a venir a vernos contra el Barça. Es siempre de gran apoyo su aliento. Nos quedan bastantes partidos para hacer cosas bonitas y estoy convencida de que vamos a ir a mejor. Siempre que vienen equipos así, son partidos que nos gustan mucho a las futbolistas, son especiales y con un ambiente que no solemos vivir".

