Monti, la primera renovación de una larga lista de pendientes

Los despachos del Deportivo tienen varios contratos sobre la mesa que finalizan el próximo 30 de junio. Aunque desde ayer, Kevin Cabado se ha sacado uno de encima de su escritorio: Paula Monteagudo ha ampliado su vinculación con el Deportivo hasta 2027.

En su primera temporada con ficha del primer equipo, la futbolista de Vigo ha demostrado carácter y talento. Sin ningún tipo de experiencia en la máxima categoría del fútbol nacional, se ha adaptado de forma sorprendente y ha sido capaz de saldar las necesidades del conjunto dirigido por Fran Alonso en el lateral zurdo.

El rendimiento de Monteagudo le ha permitido ganarse a pulso su renovación. Por lo pronto, la canterana del Deportivo suma ya tres dianas en diez partidos disputados, siete de ellos como titular. La entidad coruñesa se asegura así contar con una jugadora que, en su primer curso en la élite, no solo cumple, sino que permite apuntar alto.

Marzo llega con nervios. Tres semanas sin Liga F dan para mucho. Y dado que la recta final de la competición comienza a visualizarse en el horizonte, este mundo cada vez más inmediato, incluso futurista, obliga a mirar ya hacia el siguiente curso. O, como mínimo, hacia un verano que se antoja movido en los despachos del Deportivo.

A nueve jornadas de que el telón se baje, el conjunto herculino ha dejado la salvación prácticamente sellada. Quedan 27 puntos en juego y el Dépor mantiene una distancia de 14 con respecto a la zona marcada en rojo. Y es precisamente esa holgura la que permite a la dirección deportiva dar vueltas a la planificación de la temporada siguiente. Sobre todo porque son muchas las jugadoras que acaban contrato el próximo 30 de junio.

De las 23 fichas del primer equipo, hasta 16 tienen el 30 de junio como fecha de caducidad. Entre ellas, las tres vinculaciones en forma de préstamo: Inês Pereira, Marina Artero y Marisa García. Eso significa que solo 7 futbolistas están atadas de cara al ejercicio 2026-27. O lo que es lo mismo, el 70% de la plantilla se marcharía a final de curso, salvo renovación, y apenas un 30% tendría su futuro asegurado como blanquiazules.

El pasado 26 de febrero, Kevin Cabado ofreció una rueda de prensa para analizar el cierre del mercado invernal. Desde la sala de prensa de Abegondo, el director deportivo habló también sobre todas esas jugadoras que finalizan contrato y aprovechó para dejar alguna pista: "Es una situación típica de este mes. Hay muchas situaciones contractuales sin resolver, pero hay conversaciones abiertas con algunas jugadoras, algunas más avanzadas, otras menos. Espero que pronto pueda haber novedades". Quizás una de ellas era la de Monti.

Portería: Muchas dudas y ninguna certeza

Inês Pereira y Yohana Gómez. Las dos guardianas de la portería del Deportivo tienen como fecha límite en sus respectivos contratos el próximo 30 de junio.

En el caso de la meta lusa, el club herculino logró su cesión por segunda temporada consecutiva, en la que se ha vuelto a erigir como la líder impenitente de la parcela defensiva del equipo. Su préstamo remata a final de curso y, salvo que la entidad logre la ampliación de la cesión o incluso su incorporación definitiva, Inês tendrá que volver al Everton. Internacional con Portugal e indiscutible en el Deportivo, su marcha supondría tener que acudir al mercado en busca de una portera de garantías.

Por su parte, Yohana recaló en las filas del conjunto coruñés en 2022. Después de ascender a Liga F en 2024, la toledana amplió su vinculación con el Dépor hasta 2026. Con la llegada de Inês, se vio relegada al banquillo. De hecho, en el presente ejercicio, solo ha jugado dos partidos en Liga F, ambos ante molestias físicas de la lusa. No obstante, tanto Fran Alonso como varias de sus compañeras han insistido en varias ocasiones en la necesidad de contar con una portera como Yohana. No solo por su buen rendimiento siempre que ha tenido que jugar, sino también por obligar, en este caso a Inês, a no levantar el pie del acelerador. A sus 32 años, la meta de San Pablo de los Montes se ha convertido en una líder sin ni siquiera ser titular. Y eso dice mucho de ella.

Defensa: Solo una jugadora con contrato largo

La línea defensiva es la que más bajas puede sufrir. Hasta siete jugadoras finalizan contrato, de forma que solo Elena Vázquez, con contrato hasta 2028, tiene asegurada su continuidad en el proyecto blanquiazul. Piezas que se han consolidado en el once inicial como Vera, Raquel, Samara o Barth se marcharán libres al término de la campaña si no acuerdan una renovación con el Deportivo. Las cuatro conforman la zaga habitual de la escuadra coruñesa. Incluso dos de ellas, Raquel y Vera, son encargadas de portar el brazalete de capitana de forma rotativa.

A ellas se suma Marina Artero, con un contrato de cesión al igual que Inês, podría tener que regresar al Athletic Club. No está siendo su mejor temporada y su protagonismo va dando bandazos jornada tras jornada. La juventud es uno de los factores que juegan a su favor, aunque no extrañaría que en el encuentro ante el Costa Adeje Tenerife del próximo 31 de mayo, vistiese la elástica del Deportivo por última vez.

Por último en la parcela defensiva, aparece el nombre de Cris Martínez. La capitana, que esta campaña estuvo fuera por su maternidad, ya se entrena en el gimnasio para volver a los terrenos de juego. La lateral lleva en la plantilla desde su creación y, salvo decisión propia, parece complicado pensar que la entidad no piense en una renovación que le permita un último baile vestida de blanquiazul.

Mediocampo: Un pilar como prioridad

Cuatro futbolistas de la medular tienen el próximo 30 de junio como fecha de caducidad en el Deportivo. Aunque de esas cuatro, seguramente haya un nombre que preocupe más que ningún otro a la dirección deportiva: Paula Gutiérrez. La catalana se ha convertido en la directora de orquesta del equipo coruñés. Ya adaptada a la máxima categoría, cuesta imaginar un centro del campo en el que no esté con la batuta en mano. A principios de febrero y tras recoger el premio Estrella Galicia a mejor jugadora del mes de enero, la ‘6’ dejó alguna pequeña pista al ser preguntada por su futuro: "Estas conversaciones —sobre la renovación— se quedan en la privacidad de cada persona, pero yo estoy muy feliz aquí", pronunció mientras esbozaba una sonrisa.

Otra que pondrá fin a su vinculación con la entidad herculina, salvo renovación, es Lucía Martínez, esa jugadora que ha crecido de forma exponencial y ha logrado convertirse en importante en el Deportivo.

Lía Muíño y Carlota Sánchez, que no han logrado convencer a Fran Alonso, son las otras dos mediocampistas que tienen el 30 de junio como fecha de vencimiento. Salvo giro inesperado de guion, cuesta imaginar una ampliación de contrato dada su poca participación en el equipo. De hecho, el nombre de Carlota ni siquiera ha aparecido en ninguna convocatoria liguera.

Las únicas futbolistas de la medular que continuarán de cara al próximo curso son Henar, que podrá reaparecer ante el Barcelona el próximo 15 de marzo tras dejar atrás una lesión de larga duración; Eva Dios, con el contrato de más larga duración de la actual plantilla (2029); y Olaya Rodríguez, a la que el Deportivo se aseguró de amarrar hasta 2028 cuando se hizo de forma definitiva con sus servicios.

Delantera: Dos estrellas bien atadas

Con Millene y Ainhoa atadas hasta 2027 y 2028 respectivamente, la dirección deportiva tiene mucho camino andado. El siguiente paso parece estar claro merced al rendimiento demostrado desde que las lesiones la han respetado: Espe Pizarro. Ante la lesión de Millene, la uruguaya ha abrazado la responsabilidad ofensiva y, aunque solo acumula diez encuentros con el Deportivo, ya cuesta visualizar una plantilla sin ella. Sobre todo si el objetivo es dar un paso adelante en Liga F.

Junto a ella, acaban contrato Marisa García, cedida por el Real Madrid, Bárbara Latorre e Hildah Magaia, incorporación en el mercado invernal. Sobre la delantera sudafricana, Kevin Cabado especificó que el club tiene la posibilidad de que continúe al acabar la temporada.

