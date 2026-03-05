Las jugadoras del Dépor también brillan con sus respectivas selecciones

Ines Pereira con Portugal @selecaoportugal

Dos fines de semana sin Liga F. Seguramente un sufrimiento para muchas jugadoras. Sin ir más lejos, Paula Monteagudo aseguraba esta mañana desde la sala de prensa de Abegondo que a las futbolistas lo que les gusta es tener competición. Normal. Los tres puntos son el aliciente perfecto para entrenar y exprimirse al máximo. Pero así son las cosas. Y mientras algunas blanquiazules continúan con el trabajo en la ciudad deportiva, otras despuntan con sus respectivas selecciones.

El periodo internacional trajo debajo del brazo la oportunidad de que Henar dejase atrás de forma definitiva su lesión en el tendón proximal del isquiotibial. También de que Hildah Magaia, última y única incorporación del Deportivo en el mercado invernal, comience a coger los automatismos que el equipo ya tiene integrados. Para otras como Inês, Espe Pizarro o Marisa García, el parón es la ocasión idónea para dar un golpe sobre la mesa a nivel de selecciones.

Marisa García: España sub-20

La primera en competir fue Marisa. La delantera, cedida por el Real Madrid, recibió la llamada de España sub-20 por primera vez desde que juega en el Deportivo. Se marchó a la concentración después de marcar su segunda diana con la elástica blanquiazul y ante el Levante y, con el combinado nacional, no hizo más que alargar su buena racha.

En el primero de los tres encuentros amistosos, ante Inglaterra, Marisa fue titular y tardó cuatro minutos en abrir la lata en un partido que terminó con victoria rojilla (3-1); en el segundo, frente a México, partió desde el banquillo tras el descanso y disputó la segunda mitad. El choque acabó con goleada española (5-1). Mañana a las 11.00 horas, la sub-20 jugará el último amistoso, contra Países Bajos.

Inês Pereira: Portugal

Como ya es habitual, el nombre de Inês Pereira volvió a estar en la lista de convocadas elaborada por Francisco Neto. En el caso del combinado portugués, la exigencia en el parón es máxima. En juego está ni más ni menos que la presencia en el Mundial 2027 de Brasil. Portugal disputó su primer encuentro clasificatorio ante Finlandia. Y el seleccionador optó por la portera del Deportivo para salvaguardar las redes. Portugal ganó 2-0 con dianas de Lúcia Alves y Carolina Santiago, ambas en el tiempo extra; Inês dejó su portería a cero e incluso se lució al detener un penalti.

El próximo envite será el próximo sábado (17.00 hora española) ante Eslovaquia, selección que ganó su primer choque ante Letonia (3-2). Y aunque Francisco Neto siempre opta por rotar en la portería, la actuación de Inês frente a Finlandia seguro que le ha provocado más de una duda a la hora de mantener esa alternancia.

Espe Pizarro: Uruguay

Si Marisa e Inês mantuvieron con sus selecciones el buen momento que atravesaban con el Deportivo, Espe Pizarro no fue menos. La delantera charrúa partió como titular en el encuentro amistoso contra Ecuador e hizo lo que mejor se le da, marcar. Cuatro minutos le bastaron para poner sobre el terreno de juego dos de sus mejores virtudes: presionar y finalizar. Apretó la salida de balón de Ecuador, robó al borde del área y definió con una vaselina para hacer el primero en la victoria de su selección (2-3).

El sábado 7 a las 18.15 hora española volverá a verse las caras con el combinado ecuatoriano en otro partido que servirá a la selección uruguaya para preparar las eliminatorias de clasificación del Mundial 2027.

Michi Apóstol: Venezuela

La nota negativa la puso una Michi Apóstol que no ha podido disputar ningún encuentro. De hecho, la delantera del filial blanquiazul ya está en A Coruña tras sufrir una lesión en un entrenamiento con la selección. La jugadora del Deportivo tiene una fractura en la clavícula que le obligará a pasar por quirófano.

