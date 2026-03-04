Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor Femenino

Paula Monteagudo renueva con el Deportivo

La canterana, que finalizaba contrato el próximo 30 de junio, seguirá vistiendo la elástica blanquiazul durante un curso más

Bea Arrizado
Bea Arrizado
04/03/2026 20:15
Monteagudo celebra una diana con el club herculino
Monteagudo celebra una diana con el club herculino
RCD
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Los despachos del Deportivo tienen varios contratos sobre la mesa que finalizan el próximo 30 de junio. Aunque desde hoy, Kevin Cabado se ha sacado uno de encima de su escritorio: Paula Monteagudo ha ampliado su vinculación con el Deportivo hasta 2027.

En su primera temporada con ficha del primer equipo, la futbolista de Vigo ha demostrado carácter y talento. Sin ningún tipo de experiencia en la máxima categoría del fútbol nacional, se ha adaptado de forma sorprendente y ha sido capaz de saldar las necesidades del conjunto dirigido por Fran Alonso en el lateral zurdo.

No tardó en adueñarse del puesto y convertirse en una de las fijas en el once inicial. Hasta que una lesión de larga duración se cruzó en su camino. Una rotura en la fascia del pie derecho la tuvo apartada de los terrenos de juego durante tres meses, en los que Fran Alonso tuvo que reubicar a Vera en el lateral para suplir la baja de la viguesa.

No obstante, el rendimiento de Monteagudo le ha permitido ganarse a pulso su renovación. Por lo pronto, la canterana del Deportivo suma ya tres dianas en diez partidos disputados, siete de ellos como titular. La entidad coruñesa se asegura así contar con una jugadora que, en su primer curso en la élite, no solo cumple, sino que permite apuntar alto.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Monteagudo celebra una diana con el club herculino

Paula Monteagudo renueva con el Deportivo
Bea Arrizado
Cris Martínez empieza su planificación física

Cris Martínez inicia su cuenta atrás
Bea Arrizado
Marisa celebra su tanto con España en el amistoso ante Inglaterra

Marisa alarga su momento goleador con España
Dani Fernández
Kevin Cabado en la sala de prensa de Abegondo

Kevin Cabado y las futbolistas del Dépor que acaban contrato: "Espero que pronto pueda haber novedades"
Jorge Lema