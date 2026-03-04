Paula Monteagudo renueva con el Deportivo

Monteagudo celebra una diana con el club herculino RCD

Los despachos del Deportivo tienen varios contratos sobre la mesa que finalizan el próximo 30 de junio. Aunque desde hoy, Kevin Cabado se ha sacado uno de encima de su escritorio: Paula Monteagudo ha ampliado su vinculación con el Deportivo hasta 2027.

En su primera temporada con ficha del primer equipo, la futbolista de Vigo ha demostrado carácter y talento. Sin ningún tipo de experiencia en la máxima categoría del fútbol nacional, se ha adaptado de forma sorprendente y ha sido capaz de saldar las necesidades del conjunto dirigido por Fran Alonso en el lateral zurdo.

No tardó en adueñarse del puesto y convertirse en una de las fijas en el once inicial. Hasta que una lesión de larga duración se cruzó en su camino. Una rotura en la fascia del pie derecho la tuvo apartada de los terrenos de juego durante tres meses, en los que Fran Alonso tuvo que reubicar a Vera en el lateral para suplir la baja de la viguesa.

No obstante, el rendimiento de Monteagudo le ha permitido ganarse a pulso su renovación. Por lo pronto, la canterana del Deportivo suma ya tres dianas en diez partidos disputados, siete de ellos como titular. La entidad coruñesa se asegura así contar con una jugadora que, en su primer curso en la élite, no solo cumple, sino que permite apuntar alto.