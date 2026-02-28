Marisa alarga su momento goleador con España

Marisa celebra su tanto con España en el amistoso ante Inglaterra RFEF

Marisa García no echa el freno tampoco con España. La delantera madrileña alargó la alegría de marcar su segundo gol con la camiseta del Deportivo en la competición regular con otra diana, esta vez con las categorías inferiores de la selección nacional. Jugó 45 minutos y abrió la lata en la victoria por 3-1 ante Inglaterra.

El parón de dos semanas de la Liga F no le va a permitir guardar las botas en el zapatero a la ariete herculina, pero sí coger confianza a base de goles. Marisa partió como titular en el amistoso que disputó ayer España sub-20 ante Inglaterra, en el Albin Garden Resort, en la localidad alicantina de Alfaz del Pi.

Una prueba de primer nivel en la que tardaron poco en ponerse por delante las dirigidas por David Aznar. Fue precisamente Marisa a los tres minutos de empezar quien abrió la lata. La deportivista, como contra el Levante en Buñol, se aprovechó de un mal despeje de la guardameta para definir a portería vacía.

Su tanto dio paso a los de Daniela Arques, de falta directa, y Celia Segura, que puso el tercero cinco minutos después del paso por los vestuarios. Vera Jones, en el 63, maquilló el luminoso y puso el definitivo 3-1. Marisa fue sustituida en el descanso.

La selección española jugará el martes a las 12.00 horas ante México el segundo de los tres partidos planeados en este parón internacional. El viernes pondrán el punto final al torneo con su enfrentamiento ante Paises Bajos, a las 11.00 horas.

El Levante, su única víctima

Marisa, en su primera temporada como jugadora del Deportivo, lleva 18 partidos disputados, siete de ellos como titular y con dos goles en su cuenta particular. Ambos ante el conjunto levantinista, el colista de la máxima categoría, que permitieron a las de Fran Alonso sumar tres puntos por la mínima (1-0 en Riazor y 1-2 en Buñol).

Tras la lesión de Millene Cabral en el primer partido del año nuevo ante el Costa Adeje Tenerife, Marisa, como relevo más natural por características más similares a las de la brasileña, estaba llamada a dar un paso al frente, al menos en forma de minutos. Sin embargo, desde entonces, solo ha estado una vez presente en el once inicial.

El gran momento que atraviesa la internacional uruguaya, Espe Pizarro, con cinco dianas y tres asistencias en los últimas cinco citas ligueras, le ha restado opciones. Además, la aparición de Lucía Rivas también ha superado las expectativas. La canterana disfrutó en la goleada por 0-4 ante el Dux Logroño de su primera titularidad y marcó uno de los tantos de las de Riazor.