Magaia, ansiosa por debutar con el Dépor: "Fue un poco frustrante, he tenido que ser paciente"

Hildah Magaia, en su presentación como nueva jugadora del Dépor femenino Germán Barreiros

La internacional sudafricana Hildah Magaia fue presentada este jueves como nueva jugadora del Dépor femenino. El responsable del equipo femenino, Kevin Cabado, la definió como una jugadora "de perfil ofensivo, tanto delantera como extremo". "Estamos agradecidos de que venga a sumar experiencias y trayectoria. MVP Copa África, Bota de Oro, Mundial con la selección… Su adaptación plena, está siempre sonriente y adaptada y llega para sumar desde ya", indicó Cabado.

Proceso para llegar al Dépor. “Lo primero en lo que me fijé es la forma en la que el equipo se ve desde fuera. Cómo estaban de unidas, las instalaciones… todo lo que veía desde fuera me atraía a venir al equipo”.

Que puede aportar. “Primero de todo, trabajo duro y dedicación. Trabajo en equipo, es lo primero que requiere el fútbol. Es lo que voy a aportar al equipo”.

Tardanza en llegar. “Fue un poco frustrante, ya conocemos cómo van los procesos burocráticos, que llevan su tiempo. Por eso tuve que ser paciente hasta que se resolviera para poder llegar aquí”.

Expectativas. “Me he encontrado un equipo muy unido. Me gustaría aportar trabajo duro y dedicación. Soy una jugadora de equipo y mi intención es ayudar para llevar al equipo a la parte alta de la tabla”.

Jugar a la vuelta del parón. “Sí, estaré preparada, seguro”.

Liga F. “Lo que he visto es que es una liga competitiva. No hay ningún equipo fácil, todos compiten y las jugadoras son también muy competitivas”.