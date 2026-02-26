Kevin Cabado y las futbolistas del Dépor que acaban contrato: "Espero que pronto pueda haber novedades"

Kevin Cabado en la sala de prensa de Abegondo Carlota Blanco

Kevin Cabado aprovechó la presentación de Magaia para hacer un balance del mercado de invierno que cerró hace unas semanas. El director deportivo del Dépor femenino se mostró satisfecho con los movimientos y explicó que ya trabaja en la renovación de algunas de las jugadoras que terminan contrato.

Análisis. “Hildah era una jugadora que seguimos desde hace tiempo, nos puede complementar y ofrecer más registros. La operación se acelera una vez que Millene va a tener baja de larga duración. A los dos días cerramos el acuerdo. Después, por trámites burocráticos, extranjería, consulado… no se podía hacer nada, y hemos tenido que esperar, pero ya está aquí. Está la salida de Cavanagh; nos transmite inquietud por su falta de minutos, nos llega oferta con retorno económico, decidimos aceptarla y no hemos mirado fuera porque decidimos que Vera puede jugar ahí. Ya lo hablamos con ella cuando la fichamos. Teníamos el cambio de sistema de línea de cinco a cuatro y quedaba más compensada la plantilla. A partir de ahí están las recuperaciones de Lucía Rivas, no podíamos tapar espacio, se lo dijimos al míster y ahora viene Henar; ya estará disponible para Barcelona si no hay sobresaltos. Tenemos plantilla más que preparada para finalizar temporada".

Magaia. “Hildah sobre todo suele jugar de punta, banda izquierda a pierna natural, bien dotada técnicamente, con capacidad para llegar al área y hacer gol. Puede atacar espacios cuando el rival nos venga a buscar alto. Es una jugadora con mucha experiencia. Desde el primer día que llega, está acostumbrada a jugar en ligas importantes, no le cuesta adaptarse y ayudará a tener alternativas en ataque. El club tiene la posibilidad de que continúe al acabar la temporada".

Magaia, ansiosa por debutar con el Dépor: "Fue un poco frustrante, he tenido que ser paciente" Más información

Expectativas. “Siempre he sido muy claro. El club tiene un plan estratégico marcado, cada año hay que dar un poco más. Somos ambiciosos, creo que hemos mejorado mucho los registros, pero queremos que el equipo siga creciendo".

Lateral izquierdo. “Los primeros meses valoramos posibilidades, porque aún jugábamos con línea de tres. Pero en el momento en que el equipo evoluciona a línea de cuatro lo teníamos claro. No hemos buscado esa situación. Estás abierto por si aparece, pero teníamos claro que Vera podía dar mucho ahí. Ella también lo tenía claro, se siente cómoda y está dando rendimiento, alto, también llegando muy bien en ataque… Tampoco le queremos tapar el sitio a Paula, que tuvo mala suerte con las lesiones, pero es una jugada que en su primer año lleva tres goles jugando de lateral y nos dará alegrías".

Jugadoras que acaban contrato. "Situación típica de este mes. Hay muchas situaciones contractuales sin resolver. Hay conversaciones abiertas con algunas jugadoras, algunas más avanzadas, otras menos, espero que pronto pueda haber novedades".