Dos goles de Marisa para seis puntos del Dépor

Marisa y Olaya celebran el gol de la madrileña ante el Levante LIGA F

Hay determinados hechos que parecen escritos en algún tipo de libro que determina el destino de todos. Como si todo estuviese perfectamente calculado. Predestinado de alguna manera. Como los dos goles que Marisa García ha marcado hasta ahora en Liga F: ambos al Levante, en el mismo instante de partido, para dar los tres puntos al Deportivo.

El Real Madrid acordó su cesión al conjunto coruñés para apurar su adaptación a la máxima categoría del fútbol español. En su primer año en Primera División, la delantera acumula 803 minutos y dos tantos. Un dato que revela la dureza de la competición y el abismal salto que existe a día de hoy entre Liga F y las ligas menores. Pero la apuesta, por lo pronto, deja seis puntos cruciales en las arcas del Deportivo. Porque a veces lo importante no es marcar más, sino hacerlo en los momentos idóneos. Tal y como lo ha hecho Marisa.

Marisa García, convocada por la selección española sub-20 Más información

En la primera vuelta, el equipo herculino recibió al Levante, ya colista por aquel entonces, en la jornada 11. La victoria quizás era más crucial de lo que fue la última, pues las blanquiazules marchaban en el decimocuarto puesto, a solo dos puntos de la zona marcada en rojo. Una derrota suponía que un rival directo recortase las distancias; un triunfo, alejarse de forma considerable del descenso.

La escuadra dirigida por Fran Alonso exhibió uno de sus mejores partidos, pero también una falta de pegada que invitaba a pensar en el empate como resultado final. Hasta el minuto 56, cuando Marisa finalizó una jugada colectiva con Olaya y Ainhoa como socias. La jugadora cedida por el Real Madrid conectó una volea con la derecha que batió a Coronado y dio la ventaja a un Dépor necesitado de un golpe de autoridad. Su tanto, el primero para ella en la élite, valió para sumar la segunda victoria del curso. También para devolver la confianza a una Marisa que ponía fin a su sequía después de ser la máxima goleadora en pretemporada, con cuatro tantos de los diez rubricados por el conjunto herculino.

Idilio goleador ante el Levante

La historia se repitió el pasado sábado. El marcador volvía a reflejar tablas después de que Espe Pizarro igualase el tanto inicial de Rai Carrasco. Hasta el minuto 58, en el que Marisa sacó a relucir una de sus mejores virtudes para certificar la remontada del Deportivo. Una falta a balón parado botada por Olaya complicó la salida de Tarazona, que dejó el balón muerto a escasos metros de su portería. Allí estaba Marisa, haciendo gala de su capacidad para estar en el sitio correcto, en el momento perfecto. Una cazagoles de manual que desveló en Buñol su buena relación de cara a puerta ante el Levante.

El talento firmó la primera remontada de la temporada Más información

Pero más allá de ambas dianas, Marisa volvió a revelar su capacidad para desahogar al equipo en la zona ofensiva. Pocas jugadoras en Liga F están dotadas de la corpulencia de la delantera del Dépor, una característica que cada vez sabe aprovechar mejor para imponerse a sus defensoras y ganar balones en largo. Así es que, en lo que va de competición liguera, ha ganado el 91% de sus duelos aéreos, según Opta.

Aun así, el rendimiento de la madrileña en Primera División vive momentos de altos y bajos, una situación normal por su edad, 19 años. En el debe está el ritmo competitivo, ese que crece de forma exponencial por el cambio de categoría.

Por lo pronto, las prestaciones de Marisa al Deportivo se saldan en positivo. Sus dos goles han valido para sumar seis puntos que permiten al conjunto coruñés certificar su presencia un año más en Liga F. Su segunda diana la sitúa de nuevo como una opción válida para cuando los partidos se atascan. Porque el Dépor necesitaba ganar para dejar atrás el sabor amargo que dejó la derrota ante el Sevilla y Marisa respondió cuando más falta hacía.