El Deportivo afronta el parón liguero con los deberes hechos

Celebración del Dépor ante el DUX Logroño Germán Barreiros

La Liga F vuelve a tomarse un respiro. Esta vez de los grandes. La competición no regresará hasta el fin de semana del 14 y 15 de marzo. Un parón que algunos equipos abrazan después de haber cumplido en esta última jornada. Como el Deportivo, que encara estas tres semanas con la motivación de haber sumado tres puntos ante el Levante, pero también con el reto de preparar el duelo más exigente de la temporada. Porque el equipo herculino volverá a los terrenos de juego de forma oficial el domingo 15 de marzo (12.00 horas en Riazor), ante el todopoderoso Barcelona.

La crónica | El Dépor madura tres puntos que saben a permanencia (1-2) Más información

El conjunto dirigido por Fran Alonso afronta el parón con buenas sensaciones. Más por los tres puntos y el carácter para remontar frente al Levante que por el propio juego exhibido en sobre el verde de Buñol. Tres puntos que le permiten aumentar de forma considerable la distancia con el descenso. Las matemáticas aún no permiten dar la la permanencia por sellada, pero los números invitan a pesar en que solo una carambola lo impediría: el Dépor está a catorce puntos de la zona marcada en rojo y restan 27 por jugarse.

Además, la derrota del Espanyol ante la Real Sociedad (2-1), permite al Deportivo volver a escalar ese puesto que había perdido tras caer frente al Sevilla en Riazor. De esta forma, las blanquiazules dormirán durante, como mínimo, 21 noches más, en la undécima posición.

El parón llega con oportunidades debajo del brazo. La primera, de recuperar a Henar. La mediocentro asturiana, que ya ha completado sesiones con el grupo sin restricciones, tiene ahora un tiempo para ponerse a punto y ofrecer al técnico blanquiazul una opción más en el tramo final de la temporada.

Al igual que podrá hacer el refuerzo invernal Hildah Magaia. La delantera, que estuvo citada para el encuentro ante el Levante aunque se quedó sin minutos, podrá aprovechar estas tres semanas para entrenar con el grupo, asimilar los conceptos y amoldarse a un equipo ya rodado. Para ello, el Deportivo ha cerrado un amistoso para mantener el ritmo competitivo, tal y como ha confirmado Fran Alonso.

Fran Alonso, tras la victoria ante el Levante: "En los primeros 30 minutos han sido superiores a nosotras" Más información

Internacionales

No podrá contar el técnico blanquiazul con la plantilla al completo, pues tres jugadoras del primer equipo han sido citadas por sus respectivas selecciones: Inês Pereira (Portugal), Espe Pizarro (Uruguay) y Marisa García (España sub-20).

En el caso de la portera lusa, fue incluida en la lista para disputar, entre el 4 y el 7 de marzo, los dos primeros encuentros –ante Finlandia y Eslovaquia– de clasificación para el Campeonato del Mundo que tendrá lugar en Brasil en 2027.

Premio al nivel de Espe Pizarro e Inês Pereira Más información

En las mismas fechas que Inês, Espe Pizarro disputará dos amistosos –ambos contra Ecuador– que servirán al combinado charrúa de preparación para las eliminatorias de clasificación del Mundial.

La delantera cedida por el Real Madrid y autora del tanto de la remontada ante el Levante, Marisa, recibió su primera citación internacional desde que llegó al Deportivo. Se concentrará con la selección española sub-20 mañana para jugar tres partidos amistosos frente a Inglaterra, México y Países Bajos.